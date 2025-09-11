אחרי הסערה

הפסטיגל יכסה עלויות נסיעה בתחבורה ציבורית לילדים עד גיל 18

במסגרת שיתוף פעולה עם "רב-קו אונליין", תעניק הפקת הפסטיגל החזר נסיעה בתחבורה הציבורית לילדים מרחבי הארץ, במטרה לאפשר גם למי שמגיע ממרחק ליהנות ממופע החנוכה • וגם: הצצה ראשונה לבמת "היכל הפסטיגל"
הדמיית היכל הפסטיגל באקספו תל אביב
אחרי הביקורת על קיום המופע בתל אביב בלבד: הפקת הפסטיגל הכריזה הבוקר (חמישי) על יוזמה חדשה שמטרתה להקל על משפחות מכל רחבי הארץ - החזר מלא על נסיעות בתחבורה הציבורית לפסטיגל וממנו, לילדים בגילאי 5 עד 18, שמגיעים ממרחק של יותר מ-50 ק"מ מתל אביב.

המהלך מתאפשר בזכות הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין הפקת הפסטיגל לבין חברת "רב-קו אונליין". ההחזר יינתן באמצעות כרטיס "רב-קו אונליין" אישי, שיכלול את פרטי הילד ותאריך הלידה לצורך אימות זכאותו להטבה.

כיצד זה עובד?
לאחר הכניסה אל "היכל הפסטיגל" באקספו תל אביב, יידרשו הילדים לתקף את כרטיס הרב-קו בעמדות ייעודיות שיוקמו במקום. במקרה של נסיעה שכוללת מספר מקטעים, ההחזר יינתן עבור המקטע היקר ביותר בכל כיוון. עם זאת, ההטבה לא תחול על כרטיסים מסוג "חופשי חודשי" או כרטיסים אחרים שכוללים הסדרי נסיעה קבועים.

ילדים שטרם מחזיקים בכרטיס "רב-קו אונליין" אישי, יוכלו להנפיק אותו ללא עלות באתר החברה או בנקודות השירות הפזורות ברחבי הארץ.

מתי זה קורה?
מכירת הכרטיסים לפסטיגל תחל ביום ראשון הקרוב, 14.9.25, בשעה 10:00 באתר "קופת תל אביב". באותו יום יתפרסמו גם כל תנאי ההטבה המלאים והוראות המימוש באתר הפסטיגל ובאתר "רב-קו אונליין".

מהפקת הפסטיגל נמסר: "מתוך מחויבות רבת שנים להביא את הקסם של הפסטיגל לכל ילדה וילד בישראל, אנו גאים להשיק הטבת תחבורה שתאפשר נגישות גדולה יותר גם לילדים מאזורים מרוחקים".

