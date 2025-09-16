אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89

אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89
רדפורד נודע בין היתר בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול" ו"כל אנשי הנשיא"
Getting your Trinity Audio player ready...
רוברט רדפורד בפסטיבל סאנדנס, 2020
רוברט רדפורד בפסטיבל סאנדנס, 2020 צילום: אי-פי

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח היום (שלישי) כי שחקן הקולנוע והבמאי האמריקני רוברט רדפורד הלך לעולמו בגיל 89. רדפורד נודע בין היתר בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול" ו"כל אנשי הנשיא". 

בחירת העורכת
  • תלמה עושה פופ תל אביבי
    תלמה שרה פופ שהוא "אסקפיזם תל אביבי טהור" | דוקותיים
  • עטיפת האלבום "הגרייטפול דד"
    מסע ארוך ומשונה: 60 ללהקה שהגדירה את הרוח של הסיקסטיז
  • תא"ל יובל, ראש להק כוח אדם בחיל האוויר
    ההישגים, הכשלים והכעס הפוליטי: הטייס הבכיר שפותח הכל
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 6 - אריאל זילבר: "בחברה להגנת הטבע"
    להיות חבר של קבע: מאחורי הלהיט של אריאל זילבר | שיר אחד
  • שאול קפה - פרק 1
    מסע בעקבות כוס הקפה שהישראלים הכי אוהבים | עם הספל

אולי יעניין אותך