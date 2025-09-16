העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח היום (שלישי) כי שחקן הקולנוע והבמאי האמריקני רוברט רדפורד הלך לעולמו בגיל 89. רדפורד נודע בין היתר בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול" ו"כל אנשי הנשיא".
אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89
אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89
רדפורד נודע בין היתר בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול" ו"כל אנשי הנשיא"
Getting your Trinity Audio player ready...
רוברט רדפורד בפסטיבל סאנדנס, 2020 צילום: אי-פי