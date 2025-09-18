אחרי שצחק על רצח צ'ארלי קירק: התוכנית של ג'ימי קימל ירדה מהאוויר

יומיים לאחר שהתבדח על תגובת הימין ונשיא ארה"ב לרצח הפעיל הפוליטי, רשת ABC הודיעה על הפסקת שידור תוכנית האירוח "ללא הגבלת זמן" • "מזל טוב ל-ABC על כך שאזרה אומץ לעשות את מה שהיה צריך", כתב טראמפ עם פרסום ההודעה

רשת ABC האמריקנית הודיעה הלילה (חמישי) כי על הורדת תוכנית האירוח של ג'ימי קימל, "ג'ימי קימל לייב!" - "עד להודעה חדשה". הודעת הביטול הגיעה לאחר ביקורות שנשמעו נגד קימל, בעקבות דברים שאמר בתוכניתו על האופן בו התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרצח של הפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק.

ביום שני האחרון אמר קימל במונולוג הפתיחה של תוכניתו כי תנועת MAGA עושה הכול כדי להראות שהמתנקש אינו אחד מהם - ולהרוויח הון פוליטי מרצח קירק. "היו לנו כמה נקודות שפל בסוף השבוע כשהכנופייה של MAGA ניסתה באופן נואש לתאר את הילד הזה שרצח את צ'ארלי קירק בתור כל דבר שהוא אחר מהם, עם כל מה שהם יכולים כדי להרוויח ניצחונות פוליטיים מזה", אמר קימל. בהמשך שידר קטע בו הנשיא טראמפ ספד לקירק ואמר שזה "פחות נראה כמו אבל של אדם מבוגר על אדם אחר, אלא יותר כמו אבל של ילד בן 4 על מות דג הזהב שלו".

רשת התקשורת Nexstar Media, שמחזיקה בבעלות של יותר משלושים ערוצי טלוויזיה מקומיים המשדרים את תכניה של ABC, הודיעה אתמול כי תפסיק לשדר לאלתר את תוכניתו של קימל. אנשיה הוסיפו שדבריו של קימל פוגעניים ואינם רגישים בנקודה קריטית בשיח הפוליטי בארצות הברית.

במקביל הודיע יו"ר רשות התקשורת הפדרלית (FCC) ברנדן קאר על פתיחה בבדיקת ההתבטאויות של קימל, דבר שעלול להביא לצעדים רגולטוריים נגד תחנות הטלוויזיה שמשדרות את תוכניתו.

הנשיא האמריקני טראמפ לא הסתיר את שמחתו על המהלך של רשת ABC. "חדשות נהדרות לאמריקה: התוכנית של ג'ימי קימל, שהתמודדה עם נתוני רייטינג גרועים, בוטלה", כתב בפוסט שפרסם הלילה ברשת החברתית Truth. "מזל טוב ל-ABC על כך שאזרה אומץ לעשות את מה שהיה צריך. לקימל אין כישרון בכלל, והיו לו נתוני רייטינג גרועים יותר אפילו מאלה של קולבר, אם זה אפשרי. עכשיו נשארים ג'ימי (פאלון) וסת' (מאיירס), שני כישלונות מוחלטים שמשדרים ברשת 'הפייק ניוז' NBC. גם נתוני הרייטינג שלהם נוראיים. תעשו את זה NBC".

לפני חודשיים הכריזה רשת CBS על ביטות תוכנית האירוח "הלייט שואו עם סטיבן קולבר". על פי דיווחים בארצות הברית, יש חשד כי ביטול התוכנית נועד לרצות את הנשיא טראמפ, כחלק מהסכם פשרה במסגרתו שילמה פרמאונט, שמחזיקה ב-CBS לנשיא האמריקני 16 מיליון דולר, כדי ליישב תביעה שהגיש נגד התוכנית "60 דקות".

תוכנית האירוח "ג'ימי קימל לייב!" משודרת ברשת ABC מאז ינואר 2003. מדובר בתוכנית האירוח הוותיקה ביותר של ABC והשנייה הוותיקה בארצות הברית, אחרי "טונייט שואו" של NBC.