400 אמנים דורשים: הסירו את המוזיקה שלנו מפלטפורמות בישראל
מאות אמנים וחברות תקליטים ברחבי העולם הצטרפו ליוזמת החרם No Music For Genocide, בדרישה להפסיק את הזרמת המוזיקה בישראל בעקבות "רצח העם המתמשך בעזה" • בין החותמים, להקות ואמנים מוכרים כמו "מאסיב אטאק", רינה סאוואיאמה ו"פריימל סקרים"
מחבר אלון פרוכטר
חברי ההרכב Massive Attack, ארכיון
חברי ההרכב Massive Attack, ארכיון צילום: גטי אימג'ס

יותר מ-400 מוזיקאים וחברות תקליטים ברחבי העולם הצטרפו ליוזמת חרם חדשה בשם No Music For Genocide ("אין מוזיקה לרצח עם" בתרגום חופשי), שמופנית כלפי ישראל. החותמים הבטיחו להסיר את המוזיקה שלהם משירותי הסטרימינג בישראל "בתגובה לרצח העם המתמשך של הפלסטינים בעזה, הדיכוי בגדה המערבית, תנאי האפרטהייד ברחבי המדינה ודיכוי פעילים פרו-פלסטיניים בארצות הברית".

בין השמות הבולטים שהצטרפו ליוזמה ניתן למצוא את ההרכב הבריטי "מאסיב אטאק", הזמרת היפנית-בריטית רינה סאוואיאמה, ההרכב האירי פונטיינס די.סי, להקת הרוק הסקוטית "פריימל סקרים" והזמרת הדנית מו. חברות תקליטים כמו 10k, Leaving Records ותחנת הרדיו האינטרנטית NTS חסמו גיאוגרפית את התוכן והשירותים שלהם בישראל.

היוזמה מציגה את עצמה כ"דרך עבור אמנים וחברות תקליטים עצמאיות לעשות את הצעד הזה בעצמן ולסרב להמשיך כאילו הכול כרגיל". בהודעת לעיתונות נכתב כי "התרבות לא יכולה לעצור את הפצצות בעצמה, אך היא יכולה לעזור להילחם בדיכוי פוליטי, לשנות את דעת הקהל לעבר הצדק, ולסרב לנורמליזציה ול'ארטוושינג' של כל חברה או מדינה שמבצעת פשעים נגד האנושות".

"רבים מהחברים שלנו הרגישו, כמונו, לא בטוחים כיצד להשתמש במוזיקה ברגע הזה", נכתב עוד בהודעה. "המטרה הראשונה שלנו בקמפיין No Music For Genocide היא לגרום לאחרים לקחת את הסוכנות שלהם ולהפנות את ההשפעה שלהם לפעולה מוחשית".

