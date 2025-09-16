ספרד איימה: נפרוש מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף בו

ספרד ממשיכה להחריף את צעדיה נגד ישראל, גם בעולם התרבות - והצטרפה לאירלנד, הולנד וסלובניה שכבר הודיעו על פרישה מהאירוויזיון במידה שישראל תיקח בו חלק
נציגי אירלנד והולנד באירוויזיון 2024 ונציגת ספרד ל-2025
נציגי אירלנד והולנד באירוויזיון 2024 ונציגת ספרד ל-2025

מצטרפת לסחף: רשות השידור הספרדית החליטה היום (שלישי) כי ספרד תפרוש מתחרות האירוויזיון אם ישראל תשתתף בה. ההחלטה התקבלה בתום הצבעה בה עשרה חברי הרשות הצביעו בעד ההחלטה מול ארבעה שהתנגדו וחבר אחד נמנע.

ספרד היא המדינה הרביעית שמכריזה על המהלך, והראשונה מבין חמש הגדולות של האירוויזיון. לפניה הכריזו כבר אירלנד, הולנד וסלובניה כי יפרשו מהתחרות אם ישראל תשלח נציג.

שר התרבות של ספרד ארנסט אורטסון הביע אתמול תמיכה בלתי מסויגת בפרישה של ארצו. "עלינו להבטיח שישראל לא לוקחת חלק באירוויזיון בשנה הבאה, בדיוק כפי שאירלנד, סלובניה והולנד כבר הכריזו. אם לא נצליח להדיח את ישראל, ספרד לא צריכה להשתתף".

