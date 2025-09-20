השחקן אריה מוסקונה הלך לעולמו בגיל 78

השחקן אריה מוסקונה הלך לעולמו היום (שבת) והוא בן 78 במותו. מוסקונה שיחק בהצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה רבות. הוא אף זכה פעמיים בפרס אופיר, האחד על תפקידו בסרט "מעבר לים" והשני על תפקידו בסרט "עפולה אקספרס".

מוסקונה נולד בבולגריה בשנת 1947. כעבור שנה עלה עם הוריו לישראל. בזמן שירותו הצבאי היה חלק מלהקת פיקוד צפון ולמעשה בכל חייו הופיע על במות כשביצע קאברים לשירים משנות ה-60. עם שחרורו מהצבא, היה חבר בלהקת פיקוד דיזינגוף, לצד ששי קשת, צילה דגן ויהודה בארקן.

בקולנוע שיחק מוסקונה בסרטים רבים, בהם "מלכת הכביש", "קזבלן", "צ'רלי וחצי", "גבעת חלפון אינה עונה", "מבצע יונתן", "נשיקה במצ"ח", "טיפת מזל", "לילסדה" ו"אהבה בשלייקס". על הופעותיו בסרטים "מעבר לים" ו"עפולה אקספרס" הוענק לו פרס אופיר.

בטלוויזיה השתתף בתוכניות טלוויזיה רבות, בהן "חדווה ושלומיק", "הופה היי", "המחסן של כאילו", "שמש", "דני הוליווד", "עבודה ערבית", "גאליס" ואף דיבב לא מעט דמויות. בתיאטרון שיחק במחזה "גטו" של יהושוע סובול בתיאטרון חיפה, בתיאטרון הבימה שיחק בהצגות "קופסא שחורה", "זמן אמת", "תקופת הסתגלות" ובתיאטרון המסחרי בהצגה "זקנים חסרי מנוח". בנוסף השתתף במופע "היי-סקול פסטיגל" בשנת 2015.

מוסקונה נפטר ממחלת הסרטן כשהוא מניח את רעייתו עדינה, ארבע בנות ועשרה נכדים. טרם נמסר מועד הלווייתו.