בעקבות איומים על חייו: מוריסי ביטל שתי הופעות בארצות הברית

גבר בן 26 נעצר ושוחרר בערבות לאחר שאיים על חייו של הזמר, סמוך להופעה שקיים בפסטיבל מוזיקה בקנדה בשבוע שעבר • ההופעה התקיימה כמתוכנן, אך הופעות שתוכננו לסוף השבוע במסצ'וסטס ובקונטיקט בוטלו מטעמי ביטחון

הזמר הבריטי מוריסי, סולנה לשעבר של של להקת האינדי המצליחה "הסמית'ס", ביטל בסוף השבוע שתי הופעות מתוכננות בארצות הברית, בעקבות איום ממשי ברצח שקיבל סמוך להופעה באוטווה שבקנדה.

על פי דיווח ב-BBC, גבר בן 26 מאוטווה שוחרר בערבות לאחר שלדבריו איים להרוג את הזמר, סמוך להופעתו בפסטיבל מוזיקה בשבוע שעבר. ההופעה של מוריסי בפסטיבל התקיימה כמתוכנן, אך הזמר ביטל לאחר מכן שני מופעים שתוכננו להתקיים בסוף השבוע במסצ'וסטס ובקונטיקט.

לאחר האיום על חייו באוטווה בשבוע שעבר, ביטל המוזיקאי בן ה-66 מופע שתוכנן להתקיים ביום שישי בקונטיקט ומופע נוסף בבוסטון. "התקבל איום ממשי לחייו של מוריסי בימים האחרונים", נמסר בהודעה שפרסמו מארגני ההופעה בבוסטון ברשת אינסטגרם. "מתוך זהירות רבה ולמען ביטחונם של האמן ולהקתו, המופע מחר ב-MGM Music Hall בפנוויי בוטל".

מוריסי פרש מלהקת "הסמית'ס" ב-1987 ופצח אז בקריירת סולו. הוא ידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאים כמו רווחת בעלי חיים ופוליטיקה. בשנת 2006 הוא סרב לצאת לסיבוב הופעות בקנדה במחאה על ציד אריות הים השנתי. מוריסי הופיע כמה פעמים בישראל, כשהאחרונה הייתה ביולי 2023 בזאפה אמפי שוני ובאקספו תל אביב.