מי יהיה ג'יימס בונד הבא? בהפקת הסרט מחשבים מסלול מחדש

הבמאי הקנדי דני וילנב, שנבחר לביים את הסרט הבא בסדרת סרטי "ג'יימס בונד", ייצא בשנה הבאה למסע חיפוש אחר השחקן שיגלם את המרגל הבדיוני המפורסם ביותר בעולם. כך דיווח הלילה (חמישי) אתר "דדליין". על פי הדיווח, וילנב יחל בתהליך הליהוק לאחר שיסיים את צילומי הסרט "משיח חולית".

גורמים שמעורבים בהפקה מסרו לאתר כי הבמאי ושותפיו מחפשים "פנים חדשות" לתפקיד סוכן 007 בסרט ה-26 בסדרה המצליחה. על פי אותם גורמים, בונד יהיה גבר, כפי שכתב יוצר הדמות, הסופר איאן פלמינג, וחשוב לא פחות - יהיה שחקן בריטי. הדיווח החדש מוציא לכאורה מהמרוץ לתפקיד הנחשק את השחקנים האמריקנים טימות'י שאלאמה, גלן פאוול ואוסטין באטלר וכן את השחקן האוסטרלי ג'ייקוב אלורדי.

מחוץ לבורסת השמות? שאלאמה, פאוול ובאטלר (צילום: גטי אימג'ס)

הגורמים שעליהם נשען הדיווח מסרו עוד ל"דדליין" כי בהפקה מעוניינים ללהק "שחקן לא מוכר", ככל הנראה בסוף שנות ה-20 או תחילת ה-30 לחייו. אם אכן יעמדו בקריטריונים, המשמעות היא שגם טום הארדי בן ה-47 והנרי קאוויל בן ה-42, אינם מתיישרים עם הכיוון שאליו נוטים וילנב, המפיקים דייוויד היימן ואיימי פסקל ובכירי אולפני "אמזון-MGM". בנוסף, יש לציין כי עד שצילומי הסרט יתחילו בשנת 2027, גם השחקן אהרון טיילור-ג'ונסון, שהיה מועדף על מי שהחזיקה עד לא מזמן בשליטה היצירתית בזיכיון, ברברה ברוקולי, יהיה בן 37.

בתוך כך, על פי הדיווח ב"דדליין", התסריטאי סטיבן נייט ("כנופיית ברמינגהאם") שאמון על כתיבת תסריט הסרט החדש, מתכוון להתמקד בסיפור הרקע של בונד, כקצין בצי המלכותי שגוייס לשירות הביון הבריטי MI6. עוד נמסר בדיווח כי על אף הדרישה כי גיבור הסרט יהיה בריטי, אין מגבלה על ליהוק שחקנים לא-בריטים לתפקידים אחרים, כמו הנבל הראשי או התפקידים הנשיים, כפי שהיה לאורך הסדרה.

הסרט ה-26 בסדרת סרטי "ג'יימס בונד" מיועד להגיע אל בתי הקולנוע במהלך 2028, ככל הנראה בחודש נובמבר - בהתאם למסורת סרטי בונד.