המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" יעלה בהיכל התרבות תל אביב

במלאת 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, יעלה לראשונה בארץ המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" בבימוי עמוס גיתאי • המופע יתקיים בהיכל התרבות תל אביב וישלב קטעים מתוך סרטו של גיתאי, עדותה של לאה רבין, וישתתפו בו יעל אבקסיס, קרן מור, התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בין-לאומיים

לכבוד יום השנה ה-30 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, הבימאי עמוס גיתאי יעלה בהיכל התרבות תל אביב ולראשונה בישראל את המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח". במופע משתתפות השחקניות יעל אבקסיס וקרן מור, התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בין-לאומיים.

המופע הוצג לראשונה ב-2016 בפסטיבל אביניון בצרפת, שנה לאחר צאת סרטו של גיתאי "רבין: היום האחרון". במופע משולבים חומרים אודיו-ויזואליים מתוך הסרט, יחד עם עדותה של לאה רבין, עדות בה גוללה רגע אחר רגע את שקרה ב-4 בנובמבר 1995.

על פי המארגנים, המופע נועד "לקונן על הרגע המכונן בהיסטוריה הישראלית, בו נגדעה אפשרות אמיתית לשלום. דרך המופע, חושף גיתאי את ההסתה והאלימות שבה נלחמו הכוחות הלאומניים בהסכמי אוסלו עד לרצח, שאת השלכותיו אנחנו מרגישים עד היום".