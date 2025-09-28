המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" יעלה בהיכל התרבות תל אביב

המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" יעלה בהיכל התרבות
במלאת 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, יעלה לראשונה בארץ המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" בבימוי עמוס גיתאי • המופע יתקיים בהיכל התרבות תל אביב וישלב קטעים מתוך סרטו של גיתאי, עדותה של לאה רבין, וישתתפו בו יעל אבקסיס, קרן מור, התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בין-לאומיים
מחבר דורית אסרף מזרחי
Getting your Trinity Audio player ready...
יצחק רבין, ארכיון
יצחק רבין, ארכיון צילום: צביקה ישראלי, לע"מ

לכבוד יום השנה ה-30 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, הבימאי עמוס גיתאי יעלה בהיכל התרבות תל אביב ולראשונה בישראל את המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח". במופע משתתפות השחקניות יעל אבקסיס וקרן מור, התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בין-לאומיים.

המופע הוצג לראשונה ב-2016 בפסטיבל אביניון בצרפת, שנה לאחר צאת סרטו של גיתאי "רבין: היום האחרון". במופע משולבים חומרים אודיו-ויזואליים מתוך הסרט, יחד עם עדותה של לאה רבין, עדות בה גוללה רגע אחר רגע את שקרה ב-4 בנובמבר 1995.

על פי המארגנים, המופע נועד "לקונן על הרגע המכונן בהיסטוריה הישראלית, בו נגדעה אפשרות אמיתית לשלום. דרך המופע, חושף גיתאי את ההסתה והאלימות שבה נלחמו הכוחות הלאומניים בהסכמי אוסלו עד לרצח, שאת השלכותיו אנחנו מרגישים עד היום".

עוד בנושא

עמוס גיתאי בפסטיבל הסרטים של קאן, בחודש מאי

סרטו החדש של עמוס גיתאי ישתתף בפסטיבל הקולנוע של טוקיו

עמוס גיתאי, 2020

עמוס גיתאי בריאיון: הצלקת של 1973 קטנה לעומת 7 באוקטובר

תגיות |
בחירת העורכת
  • נעמי קמפבל, מריל סטריפ וסטנלי טוצ'י בתצוגת האופנה במילאנו, היום
    השטן לובשת דולצ'ה: הפתעה בשבוע האופנה של מילאנו
  • שלומי שבת מתוך הקליפ "דרישת שלום"
    "דרישת שלום": שלומי שבת בשיר לזכר נופלי המלחמה
  • עמי דדאון
    גאווה: השחיין עמי דדאון זכה ב-5 מדליות באליפות העולם
  • דשא
    מה אתם יודעים על עולמם הסודי של הצמחים?
  • גרייניק ואלתרמן
    "העדפנו לחקות ירקות": גרייניק ואלתרמן מתאחדים

אולי יעניין אותך