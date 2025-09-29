שולי רנד: "כשהמוות שוכן במציאות, הרצון לחיות יוצר פרץ יצירתי גדול"

הזמר והשחקן שולי רנד יקיים ביום שלישי הקרוב בזאפה אמפי שוני מופע ברוח הימים הנוראים, בו יארח את עמיר בניון • בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" הוא התייחס גם למצב במדינה, לאלבומו האחרון ולפרויקטים שבדרך

שולי רנד, מתוך "פגישה עם רוני קובן" צילום: כאן תאגיד השידור הישראלי

הזמר והשחקן שולי רנד יעלה ביום שלישי הקרוב, ערב יום כיפור, על בימת זאפה אמפי שוני עם מופע להקה ברוח הימים הנוראים. רנד יארח על הבמה את הזמר והיוצר עמיר בניון.

אמש (ראשון) בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" בכאן רשת ב', סיפר רנד כי ההופעה המתוכננת "תואמת לרוח התקופה", והוסיף כי המפגש עם בניון נושא עבורו משמעות אישית "יש לי חוב גדול לעמיר", אמר רנד בריאיון. "הוא זה שפתח לי את הדרך המוזיקלית".

בהתייחסו למצב במדינה ולכך שמדובר בשנה שנייה ברציפות בה חגי תשרי חלים בעיצומה של מלחמה, אמר רנד: "אני מנסה לגייס בעצמי סוג של אופטימיות, כחמצן. לקחת את הכאב והדימום הבלתי פוסק הזה ולהפוך אותו לתקווה ולשמחה - גם כשעל פי השכל קשה לראות את זה".

האזינו לריאיון המלא עם שולי רנד בכאן רשת ב'

רנד התייחס גם לאלבומו "אירוע מתגלגל", שיצא באביב האחרון, אותו הוא מגדיר "אלבום שנולד מתוך התקופה". לדבריו, יצירה בימים כאלה היא אתגר: "כשהמוות שוכן במציאות, הרצון לחיות יוצר פרץ יצירתי גדול".

על שאלות האמונה שהציבו בפניו האירועים מאז פרוץ המלחמה, אמר רנד כי הן מאתגרות אך גם מחזקות. "כשאתה מאמין בטוב מוחלט ונתקל ברוע מוחלט - זה חייב לערער ולגרום לשאול שאלות. ובכל זאת, התקווה היא שמהחושך הזה ייצא אור גדול".

בנוגע לסערה הציבורית שנלוותה להזמנתו בשנה שעברה להשתתף בטקס הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, הודה רנד כי נפגע מהביקורת: "הופתעתי מאוד מרמת התוקפנות. זה רק הבהיר עד כמה גדול הקרע והניתוק. אבל כוונותיי היו פשוטות וכנות". לדבריו, השנה לא קיבל הזמנה להופיע בטקס המשפחות.

מלבד המופע הקרוב בזאפה אמפי שוני, רנד סיפר כי בקרוב מתוכנן לצאת לקולנוע הסרט "הבדחן" בכיכובו, אותו ביים שותפו הקולנועי גידי דר ("האושפיזין", "אדי קינג"). בנוסף, בימים אלה הוא עובד על המופע "אירוע מתגלגל", שמתוכנן לעלות במסגרת פסטיבל תל אביב.

"אני מקווה שכולנו נצליח לצאת מהשבר הזה מחוזקים ושמחים", אמר רנד בסיום הריאיון. "אני מאמין שזה יבוא בעזרת השם".