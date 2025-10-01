מדונה מגלה בריאיון חושפני: "היו רגעים ששקלתי להתאבד"

מדונה מגלה בריאיון חושפני: "היו רגעים ששקלתי להתאבד"
מלכת הפופ חשפה כי שקלה להתאבד בעקבות מאבק משמורת על בנה רוקו בשנת 2016, לאחר שנפרדה מהבמאי גאי ריצ'י • בריאיון בפודקאסט של הסופר הבריטי ג'יי שטי, שיתפה הזמרת כי היותה אדם רוחני סייע לה להתגבר על הקשיים
מחבר אלון פרוכטר
מדונה, מתוך הריאיון לפודקאסט On Purpose with Jay Shetty
מדונה, מתוך הריאיון לפודקאסט On Purpose with Jay Shetty צילום: Jay Shetty Podcast/Youtube

הזמרת מדונה הודתה כי שקלה לשים קץ לחייה במהלך מאבק משמורת סוער על בנה.

מלכת הפופ בת ה-67, התראיינה לפרק חדש בפודקאסט של הסופר הבריטי ג'יי שטי, On Purpose with Jay Shetty, שעלה אתמול (שלישי) ובמהלך שיחה שנמשכה שעתיים דיברה על חייה המורכבים. בין היתר סיפרה כי פנתה לעולם הרוחני ברגעים הקשים ביותר, על רקע מתחים במערכות היחסים עם חברים ובני משפחה.

הזמרת שיתפה כי לאחר שנפרדה מהבמאי גאי ריצ'י בשנת 2008, נקלעו השניים למאבק משמורת מורכב כאשר בנם רוקו הגיע לגיל 16 בשנת 2016. על פי הדיווחים, רוקו עזב את בית אמו במהלך סיבוב ההופעות Rebel Heart ועבר להתגורר בבית אביו בלונדון.

"היו רגעים בחיי שרציתי לכרות לעצמי את הידיים… באמת, שקלתי להתאבד", אמרה מדונה. כשנשאלה מה במיוחד גרם לה למחשבות הללו, השיבה: "אני חושבת שאחד הרגעים הכואבים ביותר בחיי, שבו באמת לא הצלחתי לראות את התמונה הגדולה, היה כשעברתי מאבק משמורת על בני".

"הנישואים שלי לא הצליחו - כלומר, להרבה אנשים הנישואים לא מצליחים", היא אמרה. "הם מתחתנים עם האדם הלא נכון. הם לא מתואמים. הם לא נועדו זה לזה. (אבל) מישהו שמנסה לקחת ממני את הילד שלי - זה מבחינתי כאילו יהרגו אותי. כך באמת חשבתי".

מדונה חשפה כי בזמן בסיבוב ההופעות באותה התקופה, לעיתים קרובות הייתה "נשכבת על רצפת חדר ההלבשה שלי ובוכה". היא הוסיפה: "הייתי חייבת לעלות לבמה מדי ערב… באמת הרגשתי שזה סוף העולם. לא יכולתי להתמודד. פשוט לא יכולתי להתמודד".

מדונה, אם לשישה ילדים, אמרה שכיום היא "ביחסים ממש טובים" עם רוקו, ועל אף שלא הייתה יכולה לראות זאת אז - האמונה שלה עזרה לה לעבור את התקופה. "תודה לאל שיש לי חיים רוחניים", אמרה מדונה בריאיון.

