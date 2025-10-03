פי דידי נידון ל-50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בעבירות זנות

המפיק והמוזיקאי האמריקני שון קומבס, שמכונה "פי דידי", נידון הלילה (שישי) ל-50 חודשי מאסר בבית המשפט הפדרלי במנהטן. בחודש יולי האחרון הורשע קומבס בשתי עבירות של הובלת נשים לצורך זנות.

העונש שנגזר נחשב קל יחסית, התביעה דרשה לא פחות מ־11 שנים ושלושה חודשים בכלא, בעוד ההגנה ביקשה עונש של עד 14 חודשי מאסר בלבד. העונש המקסימלי על האישומים היה עלול להגיע ל-20 שנות מאסר. המשפט נתפס כהישג מסוים עבור קומבס, מאחר שזוכה מאישומי סחר בנשים, שעלולים היו לשלוח אותו למאסר עולם.

במהלך המשפט העידה, קסנדרה "קאסי" ונטורה, בת הזוג לשעבר של קומבס. לדבריה, קומבס אילץ אותה לקחת חלק באירועים שכללו יחסי מין שגרמו לה לנזק נפשי. צוות ההגנה טען מנגד כי כל יחסי המין התקיימו בהסכמה, וקומבס עצמו לא עלה להעיד.

הפרקליטות האשימה את קומבס בניהול ארגון פשע שהתבסס על "איומים, ניצול וכפייה של נשים ואחרים סביבו כדי לספק את רצונותיו המיניים, לשמור על תדמיתו ולכסות על מעשיו". לאחר הרשעתו נחשף כי צוות ההגנה אף פנה לממשל טראמפ בניסיון לקבל חנינה נשיאותית.

קומבס היה במשך עשרות שנים אחת הדמויות הבולטות בהיפ-הופ האמריקני, מאז שהקים את חברת התקליטים Bad Boy Records ב-1993. בשנים האחרונות תדמיתו הציבורית קרסה עם גל של תביעות אזרחיות על תקיפות מיניות. במרץ 2024 פשטו סוכנים פדרליים על בתיו בלוס אנג'לס ובמיאמי, והוא נעצר כחצי שנה לאחר מכן בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו.