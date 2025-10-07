הנשיא טראמפ אישר: נציגיו של שון קומבס פנו לבקש חנינה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי שון "דידי" קומבס פנה אליו בבקשה לחנינה נשיאותית.

בריאיון לרשת סי-אן-אן אתמול (שני) עם העיתונאית קייטלין קולינס, נשאל טראמפ בנוגע לאפשרות שייתן חנינה לחברתו של ג'פרי אפשטיין, גיליין מקסוול. בתגובה אמר טראמפ כי "הרבה אנשים ביקשו ממני חנינות", וציין את נציגיו של קומבס, עליו נגזרו ביום שישי 50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בשתי עבירות של סחר בנשים לצורך זנות.

בחודש אוגוסט, אמרה אחת מעורכות הדין של קומבס לרשת סי-אן-אן כי צוות ההגנה שלו פנה לממשל טראמפ בנוגע לאפשרות של מתן חנינה. "להבנתי, פנינו וניהלנו שיחות בנושא", אמרה אז עורכת הדין ניקול ווסטמורלנד לעיתונאית אליזבת וייגמאייסטר.

בריאיון קודם לרשת החדשות האמריקנית Newsmax, ציין טראמפ כי כנראה לא יחון את קומבס. "הייתי מאוד ידידותי איתו, הסתדרנו מצוין והוא נראה בחור נחמד", אמר אז. "לא הכרתי אותו טוב, אבל כשנכנסתי לפוליטיקה, הוא היה מאוד עוין כלפיי". טראמפ הוסיף אז כי זה יקשה עליו להעניק לו חנינה.

אתמול פנו עורכי דינו של קומבס לשופט ארון סוברמניאן - שגזר את דינו ביום שישי האחרון - וביקשו ממנו להמליץ ללשכת בתי הסוהר הפדרלית לכלוא את קומבס במתקן כליאה פדרלי ברמת אבטחה נמוכה בפורט דיקס, ניו ג'רזי. לדברי עורכי הדין, שם יוכל קומבס "לטפל בבעיות של התמכרות לסמים" ו"להרבות בביקורי משפחה ובמאמצי שיקום".