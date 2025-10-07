הנשיא טראמפ אישר: נציגיו של שון קומבס פנו לבקש חנינה

הנשיא טראמפ אישר: נציגיו של שון קומבס פנו לבקש חנינה
בריאיון לרשת סי-אן-אן חשף נשיא ארצות הברית כי שון "דידי" קומבס פנה אליו בבקשה לחנינה נשיאותית • בסוף השבוע שעבר נגזרו על קומבס 50 חודשי מאסר, לאחר שהורשע בעבירות סחר בנשים לצורך זנות
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
מלאניה ודונלד טראמפ עם שון קומבס בניו יורק, 2008
מלאניה ודונלד טראמפ עם שון קומבס בניו יורק, 2008 צילום: גטי אימג'ס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי שון "דידי" קומבס פנה אליו בבקשה לחנינה נשיאותית.

בריאיון לרשת סי-אן-אן אתמול (שני) עם העיתונאית קייטלין קולינס, נשאל טראמפ בנוגע לאפשרות שייתן חנינה לחברתו של ג'פרי אפשטיין, גיליין מקסוול. בתגובה אמר טראמפ כי "הרבה אנשים ביקשו ממני חנינות", וציין את נציגיו של קומבס, עליו נגזרו ביום שישי 50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בשתי עבירות של סחר בנשים לצורך זנות.

בחודש אוגוסט, אמרה אחת מעורכות הדין של קומבס לרשת סי-אן-אן כי צוות ההגנה שלו פנה לממשל טראמפ בנוגע לאפשרות של מתן חנינה. "להבנתי, פנינו וניהלנו שיחות בנושא", אמרה אז עורכת הדין ניקול ווסטמורלנד לעיתונאית אליזבת וייגמאייסטר.

בריאיון קודם לרשת החדשות האמריקנית Newsmax, ציין טראמפ כי כנראה לא יחון את קומבס. "הייתי מאוד ידידותי איתו, הסתדרנו מצוין והוא נראה בחור נחמד", אמר אז. "לא הכרתי אותו טוב, אבל כשנכנסתי לפוליטיקה, הוא היה מאוד עוין כלפיי". טראמפ הוסיף אז כי זה יקשה עליו להעניק לו חנינה.

אתמול פנו עורכי דינו של קומבס לשופט ארון סוברמניאן - שגזר את דינו ביום שישי האחרון - וביקשו ממנו להמליץ ללשכת בתי הסוהר הפדרלית לכלוא את קומבס במתקן כליאה פדרלי ברמת אבטחה נמוכה בפורט דיקס, ניו ג'רזי. לדברי עורכי הדין, שם יוכל קומבס "לטפל בבעיות של התמכרות לסמים" ו"להרבות בביקורי משפחה ובמאמצי שיקום".

עוד בנושא

פי דידי, 2019

פי דידי נידון ל-50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בעבירות זנות

טופאק שאקור, שון קומבס

משפחתו של טופאק חוקרת אם פי דידי היה מעורב ברצח שאקור

תגיות |
בחירת העורכת
  • נוגה פרידמן
    "חיה חיים קטנים בלי לשאול שאלות גדולות": שנתיים של שכול
  • תרבות הביטול תמונת שיתוף
    עדן ואלירן תוהים למה לסוכות יש יח"צ גרוע אצל החילונים
  • מסע החיים: נעורים, תומאס קול
    חיים על הדרך: מחשבות על מהות התנועה של חג הסוכות
  • נוי זעפרני
    אניה בוקשטיין במחווה לנוי זעפרני שנרצחה ב-7.10
  • סוכת ראש עיריית ירושלים בכיכר ספרא
    מצפון ועד דרום: אירועי התרבות שלא תרצו לפספס בסוכות

אולי יעניין אותך