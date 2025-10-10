כוכב "מטלוק" דייוויד דל ריו פוטר מהסדרה בעקבות תלונה על תקיפה מינית

השחקן האמריקני דייוויד דל ריו, כוכב הסדרה "מטלוק", פוטר מהדרמה המשפטית של רשת CBS בעקבות חקירה שנוגעת לטענה על תקיפה מינית בצילומי העונה השנייה של ההפקה, כך פרסמו היום (שישי) כלי תקשורת בארצות הברית. על פי הדיווח, במוקד החקירה נמצאת תקרית שהתרחשה לכאורה ב-26 בספטמבר וכללה את ליה לואיס, שחקנית נוספת בסדרה.

דיווח על התקרית, שהתרחשה לכאורה בקרוואן של לואיס, הוביל לפעולה מיידית מצד מפיקי הסדרה ואולפני CBS, שמפיקים את "מטלוק". בתום חקירה פנימית של האולפנים, דל ריו פוטר והורחק ממתחם "פאראמונט" עוד באותו היום שבו דווח על התקרית, שעל פי גורמים בהפקה דווחה ב-2 באוקטובר. על פי הדיווחים, המפיק בפועל של "מטלוק", אריק כריסטיאן-אולסן, היה בין אלו שליוו את דל ריו אל מחוץ למתחם.

דייוויד דל ריו וליה לואיס בהוליווד, בחודש מרץ (צילום: גטי אימג'ס)

צילומי העונה השנייה של "מטלוק" נמשכו גם לאחר פיטוריו של דל ריו. הסדרה צפויה לצאת בשבוע הבא לפגרה שתוכננה מראש, עם סיום צילומי המחצית הראשונה של העונה. צילומיה מתוכננים להתחדש לאחר חג ההודיה בסוף חודש נובמבר. בשל פיטוריו של דל ריו, צוות הכותבים של "מטלוק" ייאלצו לבצע שינויים בתסריט כדי להוציא את דמותו מהעלילה.

זמן קצר לאחר פרסום הדיווחים, העלה לואיס סטורי באינסטגרם עם תמונה שלה ושל אמה, ולצידה הכיתוב: "אמא פה. אנחנו ממשיכות קדימה באהבה ובעוצמה. אני בידיים טובות. תודה לכולם על כל סוג של תמיכה ודאגה. באמת, אנחנו ממשיכות קדימה בעוצמה. מילת המפתח - עוצמה. שזאת תהיה הנקודה שכולם ייקחו מהמצב הזה". דל ריו, לעומתה, טרם הגיב בפומבי להאשמות או לפיטוריו מהסדרה.

הסטורי שפרסמה לואיס באינסטגרם, לפנות בוקר (צילום מסך)

דל ריו גילם בסדרה את בילי מרטינז, עורך דין צעיר בשנתו הראשונה במשרד עורכי הדין "ג'ייקובסון-מור", בו מתרחשת "מטלוק". בסדרה, שעלתה לשידור בשנה שעברה ומשודרת גם ב-yes, מככבת בתפקיד הראשי זוכת האוסקר קתי בייטס, ולצדה גם בו ברידג'ס, סקאי פ. מרשל וג'ייסון ריטר. הסדרה שואבת השראה מהדרמה המשפטית "מטלוק" ששודרה בארצות הברית בשנים 1986 עד 1995, בכיכובו של אנדי גריפית'.