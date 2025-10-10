דיווח: ליידי גאגא תשתתף בסרט "השטן לובשת פראדה 2"

הזמרת זוכת האוסקר נצפתה באתר צילומי הסרט במילאנו, רגע אחרי שהופיעה בבריטניה • סרט ההמשך לשובר הקופות מ-2006, מיועד להגיע אל בתי הקולנוע במאי 2026

הזמרת, היוצרת והשחקנית ליידי גאגא תופיע בסרט "השטן לובשת פראדה 2", כך דיווח הערב (שישי) אתר "וראייטי".

על פי הדיווח, לאחר שסיימה ארבע הופעות סולד-אאוט בהיכל O2 בלונדון, נצפתה גאגא על ידי מעריצים במילאנו, בה מתקיימים כעת צילומי סרט ההמשך להפקה המצליחה מ-2006, בה מככבים גם הפעם מריל סטריפ, אן האת'וויי, אמילי בלאנט וסטנלי טוצ'י.

"השטן לובשת פראדה 2" מהווה את הופעתה הקולנועית הראשונה של גאגא מאז "ג'וקר: טירוף בשניים", מוקדם יותר השנה. לאחרונה השתתפה גם בעונה השנייה של סדרת הלהיט של נטפליקס "ונסדיי". ביום ראשון הקרוב תחזור גאגא אל סיבוב ההופעות הבין-לאומי שלה The Mayhem Ball, כשתופיע בסטוקהולם.

צילומי הסרט החדש יצאו לדרך בניו יורק בסוף חודש יולי. לפני שבועיים נראו סטריפ וטוצ'י בתצוגת האופנה של דולצ'ה וגבאנה בשבוע האופנה של מילאנו, לבושים בבגדים של בית האופנה האיטלקי. מלבדם נכחה בתצוגה גם אנה וינטור, עורכת "ווג" ארצות הברית הפורשת, שבהשראתה נכתבה דמותה של מירנדה פריסטלי, אותה מגלמת סטריפ.

"השטן לובשת פראדה 2" מיועד להגיע אל בתי הקולנוע במאי 2026, כמעט 20 שנה מאז צאת הסרט המקורי.