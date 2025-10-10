דיווח: ליידי גאגא תשתתף בסרט "השטן לובשת פראדה 2"

דיווח: ליידי גאגא תשתתף בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
הזמרת זוכת האוסקר נצפתה באתר צילומי הסרט במילאנו, רגע אחרי שהופיעה בבריטניה • סרט ההמשך לשובר הקופות מ-2006, מיועד להגיע אל בתי הקולנוע במאי 2026
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה צילום: גטי אימג'ס

הזמרת, היוצרת והשחקנית ליידי גאגא תופיע בסרט "השטן לובשת פראדה 2", כך דיווח הערב (שישי) אתר "וראייטי".

על פי הדיווח, לאחר שסיימה ארבע הופעות סולד-אאוט בהיכל O2 בלונדון, נצפתה גאגא על ידי מעריצים במילאנו, בה מתקיימים כעת צילומי סרט ההמשך להפקה המצליחה מ-2006, בה מככבים גם הפעם מריל סטריפ, אן האת'וויי, אמילי בלאנט וסטנלי טוצ'י.

"השטן לובשת פראדה 2" מהווה את הופעתה הקולנועית הראשונה של גאגא מאז "ג'וקר: טירוף בשניים", מוקדם יותר השנה. לאחרונה השתתפה גם בעונה השנייה של סדרת הלהיט של נטפליקס "ונסדיי". ביום ראשון הקרוב תחזור גאגא אל סיבוב ההופעות הבין-לאומי שלה The Mayhem Ball, כשתופיע בסטוקהולם.

צילומי הסרט החדש יצאו לדרך בניו יורק בסוף חודש יולי. לפני שבועיים נראו סטריפ וטוצ'י בתצוגת האופנה של דולצ'ה וגבאנה בשבוע האופנה של מילאנו, לבושים בבגדים של בית האופנה האיטלקי. מלבדם נכחה בתצוגה גם אנה וינטור, עורכת "ווג" ארצות הברית הפורשת, שבהשראתה נכתבה דמותה של מירנדה פריסטלי, אותה מגלמת סטריפ.

"השטן לובשת פראדה 2" מיועד להגיע אל בתי הקולנוע במאי 2026, כמעט 20 שנה מאז צאת הסרט המקורי.

עוד בנושא

מריל סטריפ בתצוגת האופנה במילאנו, היום

השטן לובשת דולצ'ה: הפתעה בשבוע האופנה של מילאנו

מריל סטריפ על סט צילומי

היא חוזרת: צילומי "השטן לובשת פראדה 2" יצאו לדרך

תגיות |
בחירת העורכת
  • ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי והמרגש בכיכר החטופים
    ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי בכיכר החטופים
  • הרפתקאות ינת
    ינץ לוי בשיחה עם ילדים: האם לפעמים חלומות מתגשמים?
  • "כבר מתוכנן אסאדו": משפחות החטופים מרשות לעצמן סוף סוף לחייך
    "כבר תיכננו אסאדו": משפחות החטופים מרשות לעצמן לחייך
  • טיילור סוויפט, מתוך צילומי The Life of a Showgirl
    לא עוצרת: טיילור סוויפט שברה את השיא ההיסטורי של אדל
  • "התקווה מחזיקה אותנו": האנשים מאחורי טקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר
    "התקווה מחזיקה אותנו": האנשים מאחורי טקס משפחות 7.10

אולי יעניין אותך