השטן לובשת דולצ'ה: הפתעה בשבוע האופנה של מילאנו
מריל סטריפ, סטנלי טוצ'י וסימון אשלי הגיעו לתצוגת קולקציית אביב 2026 של דולצ'ה וגבאנה, לבושים בבגדי בית האופנה האיטלקי • השלושה צילמו במקום סצנות לסרט "השטן לובשת פראדה 2" שצפוי לצאת במאי 2026
מחבר אלון פרוכטר
נעמי קמפבל, מריל סטריפ וסטנלי טוצ'י בתצוגת האופנה במילאנו, היום
נעמי קמפבל, מריל סטריפ וסטנלי טוצ'י בתצוגת האופנה במילאנו, היום צילום: רשתות חברתיות

מירנדה פריסטלי ונייג'ל קיפלינג, הלוא הם מריל סטריפ וסטנלי טוצ'י, הפתיעו היום (שבת) את הנוכחים בתצוגת האופנה של דולצ'ה וגבאנה שהתקיימה במסגרת שבוע האופנה של מילאנו.

סטריפ וטוצ'י, שמצלמים בימים אלה את סרט ההמשך ללהיט הקולנועי "השטן לובשת פראדה", ישבו בשורה הראשונה של תצוגת האופנה הנוצצת, כשמאחוריהם שחקנית נוספת שלוהקה לסרט ההמשך - סימון אשלי ("ברידג'רטון", "חינוך מיני"). השלושה הגיעו אל התצוגה לבושים בבגדים של בית האופנה האיטלקי.

סטריפ, בדמות עורכת מגזין האופנה הבדיוני Runway, לבשה מעיל טרנץ' מבריק בצבע קרם, מכנסיים שחורים, נעלי עקב בצבע קרם ותיק קלאץ' וחגורה תואמים בהדפס מנומר. היא השלימה את הלוק עם שרשרת זהב עבה ומשקפי שמש מחודדים עם מסגרת בצבע קרם. שערה האפור-לבן היה מסורק לצד ומסודר בגל כלפי מעלה.

טוצ'י, לצידה, לבש חליפה אפורה מחויטת בת שלושה חלקים, חולצה שחורה, עניבה ומשקפי שמש עם מסגרת שחורה. אשלי לבשה טופ מחוך שחור עם חגורת מותן עבה הנושאת את לוגו D&G, וחצאית עיפרון שקופה ונוצצת בגוון בז'.

שלושת השחקנים נראו רציניים במיוחד כשהתיישבו בשורת הכבוד של תצוגת קולקציית אביב 2026 של דומניקו דולצ'ה וסטפנו גבאנה, לצד נעמי קמפבל והשחקן האיטלקי מיקאלה מורונה ("365 ימים"). מלבדם נכחה בתצוגה גם אנה וינטור, עורכת "ווג" ארצות הברית הפורשת, שבהשראתה נכתבה דמותה של פריסטלי.

צילומי סרט ההמשך של הסרט מ-2006 יצאו לדרך בניו יורק בסוף חודש יולי, כשמלבד סטריפ וטוצ'י חזרו אל הסרט גם אן האת'אוויי ואמילי בלאנט. לאחרונה נראתה סטריפ לובשת מעיל מחויט של בית האופנה הצרפתי "לנוון" ושמלת טפטה אדומה לסצנה בהשראת נשף המט גאלה.

אז מה מירנדה פריסטלי חשבה על תצוגת האופנה של דולצ'ה וגבאנה? השלושה צילמו במקום סצנות לסרט החדש, כך שנצטרך להמתין לטור העורכת של Runway, כשהסרט "השטן לובשת פראדה 2" יגיע אל בתי הקולנוע במאי 2026.

