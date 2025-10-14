הזמר זוכה הגראמי דיאנג'לו הלך לעולמו בגיל 51

הזמר והיוצר האמריקני זוכה הגראמי דיאנג'לו, הלך לעולמו היום (שלישי) והוא בן 51 במותו. כך דיווחו כלי תקשורת בארצות הברית.

"הכוכב הזוהר של משפחתנו כיבה את אורו עבורנו בחיים האלה", מסרה הערב משפחתו בהודעה לאתר "וראייטי". "בתום מאבק ממושך ואמיץ במחלת הסרטן, בלב כבד אנו מודיעים כי מייקל דיאנג'לו ארצ'ר, המוכר למעריציו ברחבי העולם בשם דיאנג'לו, עזב את החיים האלה היום, 14 באוקטובר 2025. אנו עצובים על כך שהוא השאיר אחריו רק זיכרונות יקרים למשפחתו, אך אסירי תודה לעד על מורשת של מוזיקה מרגשת להפליא שהשאיר כאן. אנחנו מבקשים לכבד את פרטיותנו בזמן קשה זה, אך מזמינים את כולם להצטרף אלינו באבל על לכתו, ובו-בזמן לחגוג את מתנת המוזיקה שהשאיר לעולם".

במהלך הקריירה שלו הוציא דיאנג'לו שלושה אלבומים בלבד: אלבום הבכורה Brown Sugar משנת 1995, Voodoo משנת 2000 ואלבומו האחרון Black Messiah משנת 2014 שהקליט יחד עם ההרכב The Vanguard. על שני האלבומים האחרונים זכה בארבעה פרסי גראמי, ונחשב לאחד מחלוצי זרם הניאו-סול.

דיאנג'לו, נולד בשם מייקל יוג'ין ארצ'ר בדרום ריצ'מונד, וירג'יניה. הוא למד לנגן בפסנתר כבר בגיל שלוש וניגן בכנסייה לצד אביו, שהיה כומר פנטקוסטלי. בשנת 1993 חתם על חוזה בחברת התקליטים EMI, וכתב את הלהיט U Will Know להרכב Black Men United (B.M.U.). כעבור שנתיים הוציא את אלבום הבכורה שלו, Brown Sugar, ששהה 65 שבועות במצעד ה-Billboard 200 וכלל להיטים כמו Lady, ‏'Cruisin ושיר הנושא. האלבום נחשב לאחד הגורמים המרכזיים שהניעו את ז'אנר הניאו-סול של אמצע שנות ה-90, והיווה השראה לאמנים נוספים כמו מקסוול, אריקה באדו ואחרים ששילבו את סגנון האר אנד בי של שנות ה-60 וה-70 עם סאונד עכשווי שהושפע מהיפ-הופ.

דיאנג'לו השתתף באלבום הבכורה של לורין היל משנת 1998, The Miseducation of Lauryn Hill, בו שר וניגן בפסנתר חשמלי בשיר Nothing Even Matters.

באותה תקופה פגש דיאנג'לו את אמיר "קווסטלאב" תומפסון, מתופף ומנהיג להקת The Roots, והשניים הפכו לשותפים מוזיקליים לשנים רבות. יחד הם עבדו על אלבומו השני של דיאנג’לו, Voodoo, שיצא בינואר 2000. סביב השניים נוצר קולקטיב מוזיקאים חדש שנקרא Soulquarians, שכלל את דיאנג'לו, קווסטלאב, נגן החצוצרה רוי הארגרוב, הקלידן ג'יימס פויזר, הבסיסט פינו פלדינו והמפיק ג'יי דילה. Voodoo נחשב לחלוץ בז'אנר האר אנד בי המודרני והשפעתו ניכרת גם בעשור הנוכחי.

את הסינגל המוביל של האלבום, Untitled (How Does It Feel), ליווה קליפ שבו הופיע דיאנג'לו עירום למחצה. הקליפ הפך את דיאנג'לו לסמל מין, תדמית שממנה ניסה להתנער. אף שסיבוב ההופעות הבין-לאומי של Voodoo זכה להצלחה גדולה וביסס את מעמדו ככוכב, דיאנג'לו נעלם כמעט לחלוטין מעיני הציבור למשך עשור.