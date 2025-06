2025-1942

בריאן ווילסון, סולן ומייסד "הביץ' בויז", הלך לעולמו בגיל 82

ווילסון היה חתום על להיטיה הגדולים של הלהקה, בהם Surfin' U.S.A, I Get Around, Wouldn't It Be Nice, God Only Knows ו-Good Vibrations • בשנה שעברה חשפה משפחתו כי אובחן עם דמנציה