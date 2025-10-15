קים קרדשיאן על הפרידה מקנייה ווסט: "הייתי צריכה להציל את עצמי"

שלוש שנים ושבעה חודשים מאז שגירושיה מהראפר ומעצב האופנה קנייה ווסט הפכו רשמיים, כוכבת הריאליטי ואשת העסקים קים קרדשיאן סיפרה על ההשפעה המתמשכת של נישואיה "הרעילים", הודתה שהיא עדיין מתקשה לצאת לדייטים, ושיתפה בקשיים שבהורות המשותפת.

קרדשיאן, בת 44, התראיינה לפרק חדש בפודקאסט Call Her Daddy עם אלכס קופר שעלה היום (רביעי), שם סיפרה על מערכת היחסים הסוערת שלה עם ווסט בן ה-48, שנמשכה תשע שנים.

לדבריה, היא נמשכה לקנייה בגלל "האינטלקט שלו", תיארה אותו כ"גדול מהחיים" וסיפרה שהיה להם "זמן כיפי במיוחד" יחד. אלא שהעניינים התחילו להסתבך כאשר קנייה, שמתמודד עם בעיות נפשיות, החל להפנות עורף אל קים ולמשפחתה.

"כשמישהו חווה את הקריסה הנפשית הראשונה שלו, אתה רוצה מאוד לתמוך בו, לעזור לו להבין מה עובר עליו ולהיות שם בשבילו," היא הסבירה. "אבל כשמישהו לא מוכן לעשות שינויים שלדעתי היו יכולים להיות בריאים ומועילים מאוד - זה הופך את המשך הקשר, כשיש בו רעילות, לקשה מאוד".

קים, שלה ולקנייה ארבעה ילדים משותפים - נורת' (12), סיינט (9), שיקגו (7) ופסאלם (5), הוסיפה שלגדל ילדים יחד הפך את ההחלטה להיפרד לקשה הרבה יותר, ושהיא נשארה כי רצתה להאמין שקנייה ישתפר. בשנת 2016, קנייה אובחן עם הפרעה דו-קוטבית לאחר שאושפז בעקבות משבר פסיכיאטרי. בהמשך הוא טען שאובחן בטעות.

אבל כשלא נראו סימני שיפור, קים הבינה שהגיע הזמן לעזוב ולהראות לילדים "דוגמה טובה של הצבת גבולות". היא הסבירה שבריאות הנפש שלה עצמה החלה להידרדר במהלך הנישואים, וציינה: "הייתי חייבת להציל את עצמי כדי להיות אמא טובה יותר לכולם. ואני חושבת שכשהם יהיו גדולים יותר, הם יצליחו להבין את זה ולראות את התמונה המלאה".

כשנשאלה מה היה "הקש ששבר את גב הגמל" מבחינתה, היא השיבה: "היו פשוט הרבה דברים שלא הייתי מוכנה לקבל. לא אהבתי את הדיבור השלילי על סבתא של הילדים שלי, על הדודות שלהם - אם מישהו מרגיש ככה, אז כנראה שלא צריך להיות בקשר. את יודעת, לחשוף החוצה הרבה דברים, הרבה דברים אישיים".

קים קרדשיאן עם קנייה ווסט, פברואר 2020 (צילום: אי-פי)

"לא הרגשתי בטוחה, רגשית או אפילו כלכלית", קים סיפרה בריאיון. "היו לנו חמש מכוניות למבורגיני, ואם הוא היה בהתקף פסיכוטי, הייתי יכולה לחזור הביתה ולגלות שכולן נעלמו. הייתי שואלת, 'היי, איפה כל המכוניות שלנו? איפה האוטו החדש שלי?' והתשובה הייתה, 'אה, הוא נתן הכול לחברים שלו'. אז שוב הייתי חוזרת הביתה, ובשלב אחר כבר היו לנו עוד חמש מכוניות למבורגיני, ואז הוא היה מתעורר לעוד התקף - ושוב, כולן נעלמו. לא לדעת למה לצפות כשאת מתעוררת בבוקר - זאת תחושה מאוד מערערת. זה חוסר יציבות".

קים הוסיפה שהיה קשה במיוחד לראות את קנייה תוקף את משפחתה במהלך ההתמוטטויות המתוקשרות שלו בטוויטר, ובמיוחד כשהשווה את אמא שלה, קריס ג'נר, לדיקטטור קים ג'ונג און. "זה היה ממש קשה לראות את המשפחה שלי מקבלת יחס כזה, ואני הייתי צריכה להתנצל בפניהם ולומר 'סליחה, חבר'ה', ועדיין להישאר במערכת היחסים הזו", היא שיתפה.

"אני חושבת שפשוט התנתקתי רגשית, והיו כל כך הרבה פעמים שפשוט שתקתי וניסיתי להבין מה לעשות", אמרה קרדשיאן. למרות כל זה, היא שיבחה את משפחתה "האמפתית" שלא ניסתה ללחוץ עליה לעזוב את קנייה ונתנה לה את המרחב להחליט בעצמה. "הם ידעו שיש לי הרבה אהבה וכבוד לקשר הזה, ושיש לנו ארבעה ילדים ושהייתי עושה כל מה שאפשר כדי שזה יעבוד".

קים הודתה גם שחששה שהציבור יפנה אליה עורף אם תעזוב את קנייה כשהוא בעיצומו של משבר נפשי. אבל לדבריה, היא לא רואה את סיום הנישואים כ"כישלון", אלא כפרק חשוב בחייה שבו חיו יחד שנים והביאו לעולם ארבעה ילדים משותפים.

קרדשיאן (משמאל) עם ארבעת ילדיה, ספטמבר 2024 (צילום: אינסטגרם)

מאז הפרידה, קנייה פרסם כמה פעמים פוסטים ברשת X (לשעבר טוויטר), שבהם טען שקים לא מאפשרת לו לראות את ילדיהם ואף האשים אותה בכך ש"חטפה" את שני הבנים ושתי הבנות שלהם. "זאת לא חטיפה, זה גירושים", אמרה קרדשיאן בתגובה בריאיון. "אני מגדלת את הילדים במשרה מלאה. הם גרים איתי, ואני תמיד פתוחה לקשר טוב ובריא ביניהם לבין אבא שלהם ואני חושבת שהוא יודע את זה. אני דוחפת לזה כל הזמן, אבל אני גם מגינה עליהם כשצריך. זה בא בגלים ובשלבים, וזה דורש הרבה עבודה".

כשנשאלה מתי בפעם האחרונה קנייה ראה את הילדים, קים ענתה: "מתי שהוא מתקשר ומבקש לדבר איתם. כנראה עברו כבר כמה חודשים מאז ששמענו ממנו". ובכל זאת, היא הדגישה שהילדים "בריאים ומאושרים", ושסיפרה להם שאביהם מבלה הרבה זמן בנסיעות ובהופעות.

"הם אוהבים את החיים שלהם ואת השגרה שלהם", היא אמרה. "ואני חושבת שהתפקיד שלי כאמא שלהם הוא לוודא שהם נשארים בשגרה. זה לא קל, לא משנה עם מי אתה עושה הורות משותפת, אבל מה שבאמת קשה לי זה הנרטיב הזה, שאני לא נותנת לו לראות את הילדים", היא אמרה. "זה פשוט לא נכון. מעולם לא עשיתי דבר כזה".

קרדשיאן (במרכז) עם אחותה קלואי והאימא קריס, בחודש שעבר (צילום: אינסטגרם)

עוד בריאיון, קים שיתפה עוד כיצד נישואיה לקנייה השאירו חותם מתמשך על חיי האהבה שלה. מאז שהתגרשו, קים ניהלה מערכות יחסים עם הקומיקאי פיט דייווידסון ושחקן הפוטבול אודל בקהאם ג'וניור. "היו מקרים שבהם התקרבתי למישהו, ואז פתאום 'רגע, רגע, רגע, אני לא באמת רוצה להתמודד עם האקס שלך. לא בא לי להתמודד אם הוא הולך להגיב או להגיד משהו'. זה קצת מתסכל. אבל אז אני אומרת לעצמי - הגבר שלי לא אמור להירתע מדבר כזה".

בזמן שקים יצאה עם דייווידסון, קנייה הגיב בשרשרת פוסטים מטרידים ברשתות החברתיות נגדו, ואף הוציא קליפ לשיר Eazy, שבו נראה שהוא קובר בובת חימר בדמותו. "זה גרם לי להרגיש ממש עצובה. זה באמת לא היה הוגן כלפיו", אמרה קרדשיאן על הקליפ. "היה לי כל כך עצוב, והרגשתי רע בשבילו. הוא היה גבר כל כך טוב שאמר לי, 'הכול בסדר, אל תדאגי, אני מתמודד עם זה'".

"זה גרם לי לבנות חומות", היא הוסיפה. "לא רציתי לשים מישהו אחר בעמדה הזאת. אז קל לי יותר פשוט להתרחק. אבל אז אני גם לא יכולה לחיות ככה את החיים שלי".

קים קרדשיאן עם פיט דייווידסון, מאי 2022 (צילום: אי-פי)

לפני נישואיה לקנייה, קים הייתה נשואה פעמיים: תחילה למפיק המוזיקלי דיימון תומאס, ממנו התגרשה בשנת 2000 אחרי שש שנות נישואים. בשנת 2011 נישאה באירוע מתוקשר לשחקן הכדורסל כריס האמפריז, נישואים שנגמרו לאחר 72 ימים בלבד.

עכשיו, קים רווקה ולדבריה זה פרק הזמן הארוך ביותר שבו לא הייתה במערכת יחסים. ובכל זאת, היא מדגישה, אין לה שום רצון לקפוץ מייד לקשר חדש. "אני רווקה, ואני מרגישה שלמה לחלוטין. יש לי ילדים לגדל. יש לי חיים שדורשים ממני המון תשומת לב. והילדים שלי פשוט באמת צריכים אותי כרגע. אז אני לא יודעת איך הייתי מצליחה להכניס משהו נוסף לחיים שלי. אני פשוט לא מחפשת כרגע".

אבל בדבר אחד היא בטוחה: כשתחזור לשוק הדייטים, היא רוצה מישהו שירחיב את אופקיה. כשנשאלה האם בן הזוג הבא שלה יהיה ראפר או ספורטאי, שני סוגי הגברים שיצאה איתם בעבר, היא השיבה מייד: "לא זה ולא זה. נראה לי שאנחנו הולכים לכיוון של עורכי דין, או מדענים שמתמחים באריכות ימים ויכולים לחשוף בפניי את כל הסודות שלהם".