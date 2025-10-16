ספרו של אלי שרעבי רשם הישג נדיר בארצות הברית

"חטוף", ספרו של שורד השבי שיצא לאור בשפה האנגלית בשבוע שעבר, נכנס אל המקום הרביעי ברשימת רבי-המכר של עיתון "הניו יורק טיימס". המהדורה הבין-לאומית של הספר צפויה לצאת לאור בהמשך גם בשפות נוספות

ספרו של שורד השבי אלי שרעבי "חטוף" נכנס היום (חמישי) אל המקום הרביעי ברשימת רבי-המכר של עיתון "הניו יורק טיימס", שבוע בלבד לאחר שיצא לאור בארצות הברית.

מדובר בהישג נדיר ביותר עבור סופר ישראלי. המהדורה האנגלית של הספר ראתה אור בהוצאת HarperCollins, הוצאת הספרים השנייה בגודלה בעולם, וזכתה לתשומת לב יוצאת דופן בקרב קוראים ומבקרי ספרות בארצות הברית.

"נרגש ומלא חמלה - הספר Hostage הוא רב מכר מיידי של הניו יורק טיימס", כתב שרעבי בפוסט שפרסם עם היוודע ההישג. "תודה לכל קורא, תומך ומאמין שאיפשר את זה. בזמן שאנחנו חוגגים את הציון הזה, אנחנו ממשיכים להתפלל ולפעול למען שובם של כל מי שעדיין מוחזקים בשבי - הם לעולם לא יישכחו. לזכר אשתי האהובה ליאן, בנותיי נויה ויהל, ואחי יוסי".

עם צאתו לאור בעברית הפך "חטוף" לספר הנמכר ביותר בישראל, עם מכירות של יותר מ-100 אלף עותקים. בהמשך זכה הספר בעיטור "ספר היהלום" של רשת סטימצקי. המהדורה הבין-לאומית של הספר צפויה לצאת לאור בהמשך גם בשפות נוספות.