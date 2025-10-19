סם ריברס, בסיסט להקת "לימפ ביזקיט", הלך לעולמו בגיל 48

"הוא היה קסם טהור, הנשמה שבתוך הצליל", ספדו לו חברי הלהקה. ריברס, ממייסדי ההרכב, עזב את לימפ ביזקיט בשנת 2015 בעקבות מחלת כבד וחזר אל שורותיה כעבור שלוש שנים

סם ריברס, בסיסט להקת הנו-מטאל האמריקנית "לימפ ביזקיט", הלך לעולמו בגיל 48. כך מסרו הלילה (בין שבת לראשון) חברי הלהקה.

"אחינו, חבר הלהקה שלנו, פעימת הלב שלנו. סם ריברס לא היה רק נגן הבס שלנו - הוא היה קסם טהור", כתבו חברי הלהקה פרד דרסט, ג'ון אוטו, ווס בורלנד ודי. ג'יי לית'ל. "הדופק שמתחת לכל שיר, השקט בתוך הכאוס, הנשמה שבתוך הצליל. מהתו הראשון שניגנו יחד, סם הביא אור וקצב שאי אפשר להחליף. הכישרון שלו היה טבעי, הנוכחות שלו בלתי נשכחת, והלב שלו - ענק".

"חלקנו כל כך הרבה רגעים - פרועים, שקטים, יפים - וכל אחד מהם היה משמעותי יותר בזכות זה שסם היה שם", נכתב עוד. "הוא היה אדם מהסוג שפוגשים פעם בחיים. אגדה אמיתית בין אגדות. והרוח שלו תמשיך לחיות לנצח בכל גרוב, על כל במה, ובכל זיכרון. אנחנו אוהבים אותך, סם. תמיד נישא אותך איתנו. נוח על משכבך בשלום, אחינו. המוזיקה שלך לא תפסיק לעולם".

"לימפ ביזקיט" הוקמה בשנת 1994 בג'קסונוויל, פלורידה, והתפרסמה בסצינת המוזיקה האלטרנטיבית המקומית לקראת סוף שנות ה-90. סם ריברס, שהיה ממייסדי הלהקה, נכנס לעולם המוזיקה כשגדל לצד המתופף ג'ון אוטו, ולימים פגש את הסולן פרד דרסט כששניהם עבדו ברשת המזון המהיר Chick-fil-A. ההרכב הקבוע של הלהקה התגבש בשנת 1996, עם הצטרפותם של הגיטריסט ווס בורלנד ודי. ג'יי לית'ל.

הלהקה שהייתה מועמדת לשלושה פרסי גראמי, מוכרת בעיקר בזכות שירים כמו Rollin (Air Raid Vehicle),‏ Take A Look Around ו-My Way מתוך אלבום האולפן השלישי שלה Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. השיר הבולט ביותר של הלהקה, Break Stuff, צבר קרוב למיליארד השמעות בספוטיפיי. מאז היווסדה, הוציאה הלהקה שישה אלבומי אולפן, שרובם זכו למעמד פלטינה. הסינגל האחרון שהוציאו Battlefield: The After-party נכתב עבור משחק הווידאו Battlefield 6.

ריברס עזב את הלהקה לתקופה קצרה בשנת 2015 בעקבות מחלת כבד שהתפתחה כתוצאה משתייה מופרזת. בהמשך עבר השתלת כבד, ולאחר שלוש שנים חזר אל הלהקה והמשיך לנגן בה עד מותו.