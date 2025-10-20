מגי אזרזר, כוכבת המחזמר "סיפור הפרברים": "לא ראיתי את הסרט"

במחזמר שיעלה ב-5 בנובמבר בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, תגלם אזרזר את אניטה. "לא ראיתי את הסרט, סירבתי. אני לא אוהבת רפרנסים", שיתפה בריאיון בתוכנית "בחצי היום". לדבריה, התחברה לדמות ממקום אישי: "כשהגעתי לתל אביב, פתאום היה לי אוויר. הכול הרגיש אפשרי"

השחקנית מגי אזרזר, שתגלם את דמותה של אניטה במחזמר "סיפור הפרברים" שיעלה ב-5 בנובמבר בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, שיתפה בתחושותיה בריאיון בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'. אזרזר, שבתחילה לא הכירה את המחזמר לעומק, סיפרה היום (שני) לאסתי פרז בן עמי ודורית אסרף מזרחי כיצד התחברה לדמות ולסיפור.

"לא ראיתי את הסרט, סירבתי. אני לא אוהבת רפרנסים", אמרה אזרזר. היא הסבירה שהיא מעדיפה להבין את הדמות מהמקום האישי שלה, מבלי להיות מנותבת על ידי פרשנויות קודמות. לדבריה, הדמות של אניטה, צעירה מפורטו ריקו שהרגישה כלואה עד שהגיעה לאמריקה, מזכירה לה את הדרך שעשתה בעצמה מנתניה לתל אביב.

"אניטה מגיעה לאמריקה ומבינה שהכל אפשרי", אמרה אזרזר. "גם אני, כשהגעתי לתל אביב, פתאום היה לי אוויר. הייתי צריכה הרבה יותר להשקיע כדי להבליט את עצמי, לא כמו שחשבתי על עצמי קודם".

המחזמר שעוסק בעדתיות ובפערי מעמדות, נכתב אמנם בשנות ה-50 ועדיין רלוונטי מתמיד. "לצערי הרב, אנחנו עדיין מתעסקים בזה, וזה עצוב", אמרה אזרזר. "איך יכול להיות שאנחנו עדיין מפולגים על דברים כמו צבע עור או תרבות? זה לא נכון".

מגי שיבחה את העיבוד המוזיקלי והכוריאוגרפיה של ההפקה, ושיתפה: "לא ראיתי ריקודים כאלה, לא ראיתי 'אגרופים בבטן' כאלה. השירים הם הכי יפים שיש. זה לא סתם מחזה שיש עליו כזה דיבור".

המחזמר "סיפור הפרברים" מאת סטיבן סונדהיים וליאונרד ברנשטיין, עלה לראשונה בברודוויי בשנת 1957. בשנת 1961 זכתה ההפקה לעיבוד קולנועי ראשון בכיכובם של ריטה מורנו ונטלי ווד, הפקה שקטפה עשרה פרסי אוסקר, בראשם לסרט הטוב ביותר. עיבוד קולנועי נוסף, בבימויו של סטיבן ספילברג, עלה לאקרנים בדצמבר 2021.

את המחזמר, בתרגום של אלי ביז'אווי, מביים אלדר גוהר-גרויסמן. לצד אזרזר מככבים בו בתפקידים הראשיים גם רביב כנר, דור הררי, לינוי כהן והראל ליסמן.