פרס מפעל חיים של אקו"ם יוענק לשלומי שבת ולאה שבת

לאה שבת תקבל את הפרס ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים למחבר, "על יצירתה הרגישה והכנה, הכוללת שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית" • לשלומי שבת יוענק הפרס ע"ש נעמי שמר למלחין, "על לחנים וביצועים שמהווים פסקול ישראלי מרגש, המשלב בין מזרח למערב" • הפרסים יוענקו בטקס שיתקיים ב-17 בנובמבר בהרצליה

אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, הכריזה הבוקר (שלישי) כי פרסי מפעל חיים יוענקו השנה ללאה שבת ולשלומי שבת על התרומה של כל אחד מהם למוסיקה הישראלית. הפרסים יוענקו בטקס פרסי אקו"ם שיתקיים ב-17 בנובמבר בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה.

פרס על שם אהוד מנור על מפעל חיים למחבר יוענק ללאה שבת. "לאה שבת היא מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית ומהיוצרות החשובות, המשפיעות והמרגשות בארץ", נכתב בנימוקי ועדת הפרס. "מאז נכנסה אל חיינו בסוף שנות ה-80, היא הצליחה לגעת ולרגש בקולה הייחודי, החם והעמוק לצד טקסטים מופלאים".

"לאה לא רק מבצעת, היא גם כותבת ומלחינה שירים לעצמה ולאחרים - שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות המקומית", נכתב עוד. "'תמיד יחכו לך', 'חתיכת שמיים', 'רק החיים, 'השיר שיביא לך אהבה', 'ביום שאחרי', 'בגלל הרוח', הם רק חלק קטן מרפרטואר עשיר ומגוון המעיד על רגישותה יוצאת הדופן, על כנות אמנותית ויכולת נדירה לנסח תחושות במילים פשוטות ונוגעות שיוצרות את החיבור הישיר לנבכי הנשמה והמציאות האנושים והישראלית".

פרס על שם נעמי שמר על מפעל חיים למלחין יוענק לשלומי שבת. "שלומי שבת הוא לא רק זמר ענק, אלא גם מלחין בחסד ומעמודי התווך של המוסיקה הישראלית שפרץ אל חיינו בסוף שנות ה-80", נכתב בנימוקי ועדת הפרס. "מזמר מועדונים בארצות הברית למרכז העשייה המוזיקלית בישראל".

"שיריו 'יש לך', 'לכל אחד יש', 'תנו לגדול בשקט', 'זמן אהבה', 'אמא', 'תרצי בי', 'מתוקים', 'הרי את מקודשת', הפכו לפסקול חיינו כאן", נכתב עוד. "בכל יצירה שלו ניכרת אמת פנימית ורגישות אנושית נדירה, השירים של שלומי מביאים עמם רגש וחום שייחודיים לאיש עם נשמה גדולה בשילוב מנצח של מזרח ומערב. היצירה שלו ודרך ההגשה הכל-כך ייחודית לו מאפשרות למילים ולצלילים להתחבר יחד ולגעת בנימים העדינים ביותר בנשמה הישראלית".

את טקס פרסי אקו"ם, שיתקיים זו השנה ה-69, ינחה צביקה הדר בניהולו המוזיקלי של אייל מזיג.