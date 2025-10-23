העיתונאי ואיש הערוץ הראשון עמוס ארבל הלך לעולמו בגיל 80

ארבל שימש עיתונאי, מגיש ועורך בקול ישראל ובטלוויזיה הישראלית מסוף שנות ה-60 ועד פרישתו בשנת 2012. בשנים 1985 עד 1989 הגיש את תוכנית הטלוויזיה המיתולוגית "בין הכיסאות"

מגיש החדשות ואיש הערוץ הראשון עמוס ארבל הלך לעולמו היום (חמישי) והוא בן 80 במותו. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 12:00 בבית העלמין העירוני החדש בהרצליה.

ארבל נולד בחיפה בשנת 1945. את שירותו הצבאי עשה בלהקת הנח"ל. עם צאתו לאזרחות למד פנטומימה בצרפת תחת הדרכתו של הפנטומימאי מרסל מרסו. בסוף שנות ה-60 החל לעבוד ככתב קול ישראל בפריז לצד ירון לונדון. בשנות ה-70 עבד במחלקת החדשות של הערוץ הראשון, בין היתר ככתב צבאי במלחמת יום הכיפורים וככתב פרלמנטרי.

בשנת 1976 הקים את דסק התרבות במערכת "מבט" ולקראת סוף שנות ה-70 עבד במערכת החדשות כבמאי וייסד מספר תוכניות ורצועות שידור. בשנת 1985 החל להגיש את התוכנית "בין הכיסאות" בערוץ הראשון ושימש עורך ומגיש מהדורת "מבט" במוצאי שבת, מגיש מבזקי חדשות ועורך המשנה של "מבט".

בשנת 2012 פרש מעבודתו בטלוויזיה הישראלית. הוא הניח אישה, רחל, ושני ילדים - קרן ואברי.