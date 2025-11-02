מדריד תשקיע 1.5 מיליון אירו בסרט הבא של וודי אלן - בתנאי אחד

ההשקעה, שתשולם עד 2027, נועדה לעודד את התיירות אל בירת ספרד. בדומה לעסקאות קודמות שעשה באירופה, החוזה מחייב את אלן לכלול את המילה "מדריד" בשם הסרט ולהשיק אותו בפסטיבל סרטים בין-לאומי

עיריית מדריד מקווה לחזק את התיירות המקומית באמצעות השקעה של 1.5 מיליון אירו בסרטו הבא של הבמאי זוכה האוסקר וודי אלן. כל דיווח אתמול (שבת) עיתון הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, במסגרת החוזה עם אלן, שמו של הסרט שיצולם בבירת ספרד יהיה חייב לכלול את המילה "מדריד".

הרשויות במדריד בטוחות שהפרויקט הבא של הקולנוען בן ה-89 יוכל לעשות למדריד את מה שהסרט "חופשה ברומא" עשה לתיירות בבירת איטליה בתחילת שנות ה-50, ומה ש"סקס והעיר הגדולה" ו"אמילי בפריז" עשו לאחרונה כשהגדילו את מספר התיירים בניו יורק ובבירת צרפת. שני סרטיו האחרונים של אלן הופקו במימון אירופי: "הפסטיבל של ריפקין" (2020) צולם בעיר סן סבסטיאן שבצפון ספרד ו"עניין של מזל" (2023) צולם בפריז.

על פי הדיווח, אלן, שהוציא לאחרונה את רומן הביכורים שלו, התקשה לגייס מימון לסרטיו, על רקע הצפתה מחדש בשנת 2014 של האשמה לפיה תקף מינית את בתו המאומצת דילן פארו בשנת 1992. הטענה, שאותה אלן הכחיש בעקביות, הועלתה במקור בעיצומו של מאבק משמורת בין אלן ומיה פארו על דילן ואחיה, רונאן, והייתה נושא לשתי חקירות שלא הובילו להגשת כתב אישום.

עיריית מדריד מאמינה כי ההשקעה בשמו ובמורשתו של הבמאי תשתלם. "וודי אלן הוא אחד האמנים הרב-גוניים ביותר בנוף הקולנועי, והוא עיצב את אחד הסגנונות המקוריים והמוערכים ביותר בעשיית סרטים", נכתב במסמך שפרסמה העירייה השבוע. "פרויקט קולנועי עם המאפיינים של יצירותיו של וודי אלן, במאי ומפיק בעל שם ויוקרה בין-לאומיים, מציע פוטנציאל השפעה מצוין ומהווה ערוץ אידיאלי לקידומה של מדריד כיעד תיירותי".

פרטי החוזה, שפורסמו גם הם, מראים כי ההשקעה בסך 1.5 מיליון אירו תבוצע בשלושה תשלומים בין 2025 ל-2027 וכי "השם הסופי של הסרט חייב לכלול את המילה 'מדריד'". עוד נכתב בחוזה כי הקרנת הבכורה של הסרט תהיה "בפסטיבל הסרטים בברלין או בפסטיבל בעל יוקרה בין-לאומית דומה". בנוסף, נכתב כי "הפרויקט יצטרך לשקף את אזור מדריד באופן שניתן לזיהוי בקלות, כאשר חלק קטן ממנו יאפשר הצגה של חללים ומיקומים מזוהים ומוכרים".

לא מדובר בעסקה חסרת תקדים או יוצאת דופן. מועצת העיר ברצלונה והממשלה האזורית של קטלוניה השקיעו סכום כולל של 1.5 מיליון אירו בסרטו של אלן "ויקי קריסטינה ברצלונה", בו כיכבו סקרלט ג'והנסון, פנלופה קרוז וחאווייר ברדם. הסרט שיצא בשנת 2008 הכניס 96 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם, וקרוז זכתה בפרס אוסקר על תפקידה בו.