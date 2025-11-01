נחשפו בנות הזוג של "הביטלס" בפרויקט החדש של סם מנדס

מיה מק'קנה-ברוס, סירשה רונן, אנה סוואי ואיימי לו ווד יגלמו את בנות הזוג של רינגו סטאר, פול מקרטני, ג'ון לנון וג'ורג' האריסון בפרויקט הקולנועי השאפתני של מנדס שמיועד להגיע לקולנוע ב-2028

הפרויקט הקולנועי השאפתני של הבמאי הבריטי סם מנדס על להקת הביטלס צירף לשורותיו ארבע שחקניות שיגלמו את בנות הזוג של חברי הלהקה המיתולוגית.

אולפני הסרטים של סוני הכריזו אמש (שישי) מיה מק'קנה-ברוס תגלם את אשתו הראשונה של רינגו סטאר - מורין קוקס, סירשה רונן תגלם את אשתו הראשונה של פול מקרטני - לינדה איסטמן (לימים, לינדה מקרטני), אנה סוואי ("שוגון") תגלם את אלמנתו של ג'ון לנון - יוקו אונו, ואיימי לו ווד ("הלוטוס הלבן") תגלם את אשתו הראשונה של ג'ורג' האריסון - פאטי בויד.

כל אחת מהנשים שיגלמו השחקניות, מילאה תפקיד חשוב בסיפור חייהם של חברי הלהקה. קוקס פגשה את רינגו בשנת 1962 כשהייתה בת 15, בתקופה שבה הלהקה עדיין הופיעה במועדון "הקאברן" בליברפול. השניים נישאו בשנת 1965 והתגרשו עשר שנים מאוחר יותר.

איסטמן הייתה צלמת כשפגשה את מקרטני ב-1967. הם נישאו בשנת 1969, והקימה איתו בהמשך את להקת "ווינגס", והופיעה עמו באופן קבוע עד מותה מסרטן ב-1998. אונו, אמנית ומוזיקאית, פגשה את לנון בשנת 1966. הם נישאו ב-1969 לאחר שלנון התגרש מאשתו הראשונה סינת'יה, ונשארו יחד עד שנרצח בשנת 1980.

בויד, דוגמנית מצליחה, פגשה את האריסון בשנת 1964 על סט צילומי הסרט A Hard Day's Night. הם נישאו בשנת 1966 והתגרשו ב-1977. כעבור שנתיים נישאה לחברו של האריסון, המוזיקאי אריק קלפטון. על בויד כתב האריסון את השיר Something, וקלפטון כתב עליה את Layla ו-Wonderful Tonight.

"מורין, לינדה, יוקו ופאטי הן ארבע דמויות מרתקות וייחודיות בפני עצמן - ואני נרגש שהצלחנו לשכנע ארבע מהשחקניות המוכשרות ביותר שפועלות כיום בקולנוע להצטרף להרפתקה המדהימה הזו", מסר מנדס בהודעה שפרסם.

הפרויקט, שנושא בשלב זה את השם The Beatle: A Four-Film Cinematic Event, הוכרז לראשונה בשנת 2024. הוא מורכב מארבעה סרטים עלילתיים נפרדים - אחד על כל אחד מחברי הלהקה. בחודש אפריל הכריז נחשף צוות השחקנים הראשי: פול מסקל שיגלם את מקרטני, האריס דיקינסון את לנון, בארי קיוגן את סטאר וג'וזף קווין את האריסון. ארבעת הסרטים מיועדים להגיע יחד לקולנוע באפריל 2028.