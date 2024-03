בכירים ישראלים מאשימים את האו"ם בעיכוב מכוון של הגדלת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, במטרה להסיר אחריות ממוסדותיו בסוגייה ההומניטרית. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות הערב בכאן 11.

ישראל פנתה לאו"ם בימים האחרונים בדרישה להגדיל את מספר המשאיות שנכנסות לרצועה. אולם, לטענתה הארגון בוחר לשמר את המצב הקיים אשר במסגרתו נכנסות לעזה כ-200 משאיות סיוע ביום. גורמים ישראלים טענו כי ביכולתה של המדינה לבדוק 44 משאיות בכל שעה במעברי כרם שלום וניצנה, קרי 400 משאיות ביום, אך האו"ם גורר רגליים בסוגייה.

עוד טענו כי 300 משאיות שעברו בידוק, נשארו בכניסה למעברים ימים ארוכים משום שהארגון לא שלח נציגים מטעמו ללוותן לרצועה. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות: "אחרי שחשפנו שעובדי אונר"א השתתפו בטבח בשבעה באוקטובר, ארגוני האו"ם פועלים להדהד את נרטיב ההרעבה השקרי של חמאס כדי שנעצור את המלחמה".

אחרי הפרסום במהדורה, בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) הרשמי של צה"ל תקפו את האו"ם וכתבו: "מאז החלה מלחמה, מתאם הפעולות בשטחים העביר 17,647 משאיות סיוע הומנטרי לעזה, אבל האו"ם לא מפיץ אותו כמו שצריך. אתמול הם הפיצו רק 71% מהמשאיות. אנחנו עושים את שלנו, האו"ם - תנסו לעשות את שלכם"

Yes, there's been a crisis in Gaza since Hamas started war on Oct. 7 — that's why Israel's @cogatonline has delivered 17,647 trucks of humanitarian aid and counting. It's the UN's job to distribute it — but they aren't doing so properly. Yesterday, UN orgs only distributed 71% of… https://t.co/IUrrs2iuZA pic.twitter.com/CeKwXJssbU