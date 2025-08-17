הערכה: המבצע לכיבוש העיר עזה יימשך ארבעה חודשים

הרמטכ"ל אייל זמיר אישר הערב (ראשון) תוכניות לכיבוש העיר עזה, בדיון מיוחד שקיים באוגדת עזה עם מפקדי פיקוד הדרום ובכירי המטה הכללי. לפי הערכות כיבוש העיר עזה צפוי להימשך ארבעה חודשים.
בדיון השתתפו גם בכירים ממנהלת החטופים שבראשה עומד אלוף במילואים ניצן אלון. בצה"ל ניסו לצמצם ככל הניתן פגיעה בחטופים, שחלקם לפי הערכות נמצאים גם בעיר עזה. גורם ישראלי מסר כי התוכנית לפינוי האוכלוסייה העזתית מהעיר עזה תוצג לאמריקנים לבקשתם.
בכיר בצה"ל ביקר אתמול בקהיר לצורך פגישות עם בכירים מצריים ברקע ההיערכות בצה"ל לכיבוש העיר עזה והרחבת התמרון הקרקעי, כך דווח בכלי תקשורת ערביים.
מחר יתקיים יום עיון לקצינים הקרביים שצפויים להשתתף בתמרון הקרקעי, מדרג מג"דים ומעלה, וביום שלישי יתקיימו אישורי תוכניות אצל שר הביטחון כ"ץ. בהמשך התוכנית תובא לאישור הקבינט.
השלבים לכיבוש העיר עזה:
- מאמץ הומניטרי שיכלול בניית מתחמים הומניטריים עם תשתיות חיוניות כמו אוהלים, מזון, מים ומרפאות בדרום הרצועה.
- פינוי אוכלוסייה נרחב מהעיר עזה, שיחל לפי התוכניות העדכניות בעוד שבועיים לפחות.
- תחילת תמרון קרקעי לכיתור העיר עזה, תוך המשך פינוי האוכלוסייה העזתית.
- בשלב העצים, כוחות צה"ל ייכנסו לתוך העיר עזה ויכבשו אותה. התוכנית תעשה בצורה מדורגת, ובהתקדמות איטית, תוך תקיפות של חיל האוויר.