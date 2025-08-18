"נוהל מימייה" הפך לדרך להתעללות בחיילים בטירונות - חלקם קרסו

א', אחד החיילים שעבר את ה"מסדר" בבסיס סיירים בדרום, אושפז בבית חולים ובסופו של דבר שוחרר מצה"ל כשמצבו הבריאותי אינו ידוע. הוא העיד: "חיילים הקיאו וקרסו. הסגל הפיקודי האשים אותנו בטענות שאנחנו לא היגייניים" • מצה"ל נמסר: "הנוהל המדובר לא מוכר" | הסיפור המלא בכאן רשת ב

"נוהל מימייה", מסדר המים שנועד לוודא שחיילים ישתו כמות מספקת של מים במהלך הכשרתם ולא יתייבשו, הפך לדרך התעללות בחיילים שהגיעה עד כדי הקאות ואשפוזים. כך פורסם היום (שני) לראשונה בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב.

הנוהל המוכר, "שונה" על ידי המפקדים שהורו לחיילים למלא את המימיה ולשתות את תוכנה ב-45 שניות ואם נופלת טיפה אחת, החיילים נאלצו לבצע זאת שוב ושוב, בזמן קצר יותר. הנוהל נמשך במשך כל הטירונות וגם בשבועות שטח, כשהחיילים נאלצו לשתות מים מברז מחליד באמצע המדבר, שהיו רותחים כתוצאה מהאקלים הסביבתי.

א', אחד החיילים שעבר את ה"מסדר" בבסיס סיירים בדרום, אושפז בבית חולים ובסופו של דבר שוחרר מצה"ל עם פרופיל 21. הוא סיפר: "חיילים הקיאו וקרסו. אני כחייל בעל מוטיבציה גבוהה ביצעתי את הוראות המפקדים ופעם אחר פעם הייתי מקיא".

"בהמשך שבועות הטירונות, בשיא הקיץ, צינורות המים התחממו, המים היו רותחים והמזגנים לא עבדו", העיד אותו חייל. "המפקדים, לעומתנו, היו בחדרים ממוזגים והקפידו לשתות מולנו מים קרים שקנו במכונת השתייה".

"האשימו אותנו שאנחנו לא היגייניים"

הוא הוסיף: "באיזשהו שלב, גם המזון התקלקל וחלינו בהרעלת מזון. אצלי זה רק התגבר. חיילים נוספים הגיעו למצבי קריסה והתמוטטו. אז, הסגל הפיקודי האשים אותנו בטענות שאנחנו לא היגייניים".

"הכריחו אותנו לנקות את כלל המבנה במשך 14 שעות, כשבמהלך הזמן חיילים המשיכו להקיא. חיילים שמצבם היה עם הקאות קלות עד בינוניות יצאו לשטח והורשו לחזור רק כאשר התמוטטו בשטח, החיילים שהיו במצב קשה כמוני - נשארו בפלוגה וביצעו עבודת ניקוי", הוא תיאר.

הוא תיאר כי מפקד הפלוגה שלו "החליט להאכיל אותי בכף טחינה גולמית", וגולל את ההשתלשלות שלו, בשל רשלנות של שרשרת גורמי המקצוע שבדקו אותו, הובילו אותו לאשפוזים תכופים אחרי שנמצא סובל מהתייבשות חמורה.

"זלזלו בצורכי הלוחמים"

"לאחר שיחה עם המפקד, סדרה לי דרך 'קומבינה' פגישה עם קב"ן, שם הוחלט לשחרר אותי בשל אי הסתגלות למערכת. כיום מצבי אינו ידוע, ואני מתמודד ואמשיך להתמודד עם מצבי הרפואי - שהיה יכול להימנע, אם מפקדים והרופאים בבסיס היו מפעילים את הראש ומבינים את צורכי הלוחמים ולא מזלזלים בהם", הוא סיכם.

עורכת הדין ברברה אלאלוף, שייצגה את החייל: "אני נתקלת בלא מעט מקרים קשים של חיילים שנפגעים במהלך השירות והמערכת בוחרת להתעלם מהם, במקום להגן עליהם ולספק להם את הטיפול המגיע להם. א' הוא דוגמה מובהקת לכישלון מערכתי - חייל שנכנס לשירות בריא ויצא ממנו חולה והמאבק על זכויותיו טרם הסתיים. המסר שלי לחיילים ולמשפחות הוא לא לוותר. הבריאות והחיים של הילדים האלה הם מעל הכל, ואסור לאפשר למערכת להפקיר אותם".

מצה"ל נמסר: "הנוהל המדובר לא מוכר. מתקיים נוהל שתיה שמטרתו הקפדה על שתיית מים מרובה על מנת למנוע את התייבשות הלוחמים ושמירה על בריאותם. אין הגבלה של זמן לשתיית המים במהלך הנוהל".

למרות תגובת צה"ל, בחיל הרפואה מכירים ואף התריעו מפני התופעה: "בעקבות דיווחים משני בסיסים על מקרים של חיילים שמכריחים אותם לסיים מימיות עד לכדי בחילות והקאה, יש לחדד: חם, צריך לשתות, אבל השתייה צריכה להיות מדורגת ומידתית. ובטח לא להכריח אנשים".