האו"ם מסלף? כ-6,000 משאיות שנכנסו לעזה מחודש מאי – לא נספרו

בדיקת מתאם פעולות הממשלה בשטחים העלתה פערים משמעותיים בין הנתונים שהוצגו בלוח הבקרה של האו"ם באשר למספר משאיות הסיוע שנכנסו לעזה, לאלו הרשומים בפועל בישראל. הפער נעוץ בספירת משאיות שאינן שייכות לאו"ם ולארגונים הפועלים מטעמו

האו"ם מסלף? אלפי משאיות שנכנסו לעזה ממאי - כלל לא נספרו

על רקע הביקורת הבין לאומית וגורמי האו"ם בטענה כי ישראל אינה מאפשרת כניסת כמויות הסיוע ההומניטרי הנדרשות לרצועת עזה, בדיקה מקיפה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים שפורסמה היום (שלישי), חושפת פער דרמטי בין כמויות משאיות הסיוע שנכנסו בפועל לעזה, לבין הנתונים שהציג האו"ם.

מאז חודש מאי, לפי נתוני האו"ם, נכנסו לרצועה 3,553 משאיות בלבד. בפועל, מדינת ישראל אפשרה את כניסתן של קרוב ל־9,200 משאיות. מדובר בפער של קרוב ל־6,000 משאיות, פי 2.5 מהיקף הסיוע שהאו"ם טוען כי נכנס בפועל.

הפער שעולה מנתוני האו"ם יוצר הטעיה שמשפיעה ישירות על דעת הקהל העולמית ועל עמדת מקבלי ההחלטות בזירה הבין לאומית באשר למצב ההומניטרי בעזה.

הפערים המספריים בין נתוני מתפ"ש לבין אלו של האו"ם

האו"ם מציג את הנתונים באמצעות לוח בקרה פומבי, המתיימר להציג תמונה מלאה של כלל הסיוע ההומניטרי, אך למעשה כולל רק את המשאיות המועברות על ידי סוכנויות האו"ם וארגוני סיוע בודדים העובדים עמו.

כלומר, למעשה, אינו כולל סיוע שמועבר על ידי כלל השחקנים במערכת ההומניטרית, לרבות מדינות שונות, ארגונים בין לאומיים נוספים, הסקטור הפרטי, הצנחות אוויריות ומתחמי החלוקה של החברה האמריקנית, GHF.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הדגיש כי נתוני הכנסת הסיוע מפורסמים באופן שוטף באתר ייעודי הפתוח לציבור ולקהילה הבין לאומית. באתר זה מופיע פירוט יומי של מספר המשאיות שנכנסו לרצועה, בחלוקה לפי מעברים וסוגי סחורה. הנתונים המוצגים באתר משקפים את התמונה המלאה והמדויקת של הסיוע שמדינת ישראל מאפשרת להכניס לרצועת עזה.

נתוני האו"ם אודות היקפי הסיוע, לצד דוחות והצהרות חוזרות ונשנות מצד בכירי הקהילה הבינלאומית מוצגים לעיתים כאמת אבסולוטית בלתי ניתנת להכחשה.

עם זאת, מבדיקה מקיפה העלתה כי מנגנוני התיעוד והמעקב של האו"ם לוקים בחסר ומציגים מצג שווא, חלקי ואף מוטעה באשר לתמונת המצב ההומניטרית ברצועת עזה.