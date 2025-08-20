3 חטיבות מילואים יגויסו, השירות הסדיר יוארך: פרטי התוכנית לכיבוש עזה

התוכנית לכיבוש עזה תובא מחר לאישור הדרג המדיני: על פי התכנון בתחילת חודש ספטמבר יגויסו 60 אלף חיילי מילואים והשירות של חיילי הסדיר יוארך ב-30 עד 40 ימים. גורמים בצה"ל: לחמאס נותרו שתי חטיבות מתוך חמש

התוכנית לכיבוש העיר עזה, שאושרה על ידי שר הביטחון כ"ץ, תובא מחר (חמישי) לאישור הדרג המדיני והקבינט. על פי התוכנית, במבצע ישתתפו 5 אוגדות, 12 צוותי קרב חטיבתיים, ושתי החטיבות של אוגדת עזה, צפונית ודרומית

בצה"ל אומרים שמדובר בתוכנית מתפתחת, בשבוע האחרון צה"ל החל לפעול בפאתי העיר עזה בשכונת זייתון, כחלק מההכנות להרחבת התמרון.

כחלק מהיערכות לכיבוש העיר עזה, יוארך השירות הסדיר לחיילים שנמצאים בשירות בפרק זמן של 30 עד 40 ימים, ויגויסו בנוסף כ- 60 אלף חיילי מילואים - מחצית מהם לוחמים, ומחצית מהם חיילים באגף המודיעין, חיל האוויר, אט"ל, מפקדות ועוד.

הצווים לאנשי המילואים ישלחו החל מהיום, הזימונים נקבעו לאחרי ה- 2 בספטמבר, אחרי חופשת אוגוסט כדי להקל על אנשי המילואים בזמן החופש הגדול.

לצורך הלחימה יגויסו 3 חטיבות מילואים. בשיא המבצע יהיו 130 אלף חיילי מילואים בשירות פעיל: עזה, יו"ש ובצפון

הרמטכ"ל מאמין ב"צורך להכריע את חמאס"

בצה"ל אומרים שיחלו בקרוב באזהרת אוכלוסייה מהעיר עזה, ולאחר מכן בפינוי אוכלוסייה נרחב. התוכנית כוללת את כיתור העיר עזה, ובהמשך תמרון עצים לתוך העיר עזה. בצה"ל חוזרים שוב על ההנחיה שקבלו מהדרג המדיני "הכרעת חמאס".

לפי גורמים בצה"ל, נותרו שתי חטיבות מתוך 5 של הזרוע הצבאית של חמאס וכי הרמטכ"ל מאמין בצורך "להכריע את חמאס"- יחד עם זאת, בצה"ל נמנעים מלהשיב מה הקריטריונים שמגדירים "הכרעת חמאס".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, כבר החל בפעולות מקדימות בצד האזרחי שיאפשרו פינוי אוכלוסייה נרחב, ללא בידוק, בין היתר נתנו לבתי חולים בעיר עזה הנחיה מקדימה להערך לפינוי, ובנוסף, החלה הערכות לבניית בתי חולים שדה בדרום ברצועה באמצעות ארגונים בינלאומיים באזור מחנות המרכז והמואסי לשם יתפנו תושבי העיר עזה.

גורם ביטחוני אמר כי כחלק מההיערכות להנעת האוכלוסייה מהעיר עזה לדרום רצועת עזה, החלו שיחות עם הארגונים הבינלאומיים כדי לרתום אותם להקים בתי חולים שדה נוספים בדרום, ויש לדבר היענות חיובית.

על פי הגורם, יש גם תוכניות להרחבת התשתיות הרפואיות הקיימות בדרום הרצועה בשיתוף הארגונים. לדבריו בנוסף בוחנים פתיחת דרכי גישה למתקנים רפואיים נוספים. האו״ם והארגונים החלו לגבש תכנית להפעלה מחודשת של בית החולים האירופאי כמענה רפואי נוסף לאוכלוסייה.