כ"ץ מתכנן למנות את האלוף בסיוק לתפקיד במשרד הביטחון
הליך המינוי לראש אגף במשרד הביטחון אמור להתחיל לאחר ראש השנה, למרות תפקידו של האלוף בסיוק כראש אגף המבצעים ב-7 באוקטובר • אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה ב-7 באוקטובר: "הוא אחראי בקשר ישיר ל-7 באוקטובר, מדובר באדם שאסור לתת לו לשמור על שקית קרח"
השר ישראל כ"ץ, אלוף עודד בסיוק צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
שר הביטחון מתכנן למנות את האלוף עודד בסיוק, ששימש כראש אגף המבצעים ב-7 באוקטובר, לתפקיד בכיר במשרד הביטחון. כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.  

שר הביטחון פועל למנות את האלוף בסיוק לראש אגף במשרד הביטחון, והליך המינוי צפוי להתחיל בחודש ספטמבר אחרי ראש השנה. זאת, בעוד ששר הביטחון עיכב מינויים של קצינים אחרים בנימוק שטרם נבדקה מעורבותם במחדל 7 באוקטובר.

בסיוק כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים החל מיוני 2021, והיה חלק מרכזי בקבלת ההחלטות בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. על פי תחקיר חדשות 12, בלילה דווח לבסיוק על סימנים מחשידים מצד חמאס ברצועת עזה. הוא העריך שמדובר בהיערכות הגנתית של חמאס, והחליט לא לשנות את ההיערכות סביב הרצועה. הוא הדגיש את הצורך לשמור על מקורות מודעיניים והנחה על היערכות מצומצמת.

לצד זאת, בשנתיים האחרונות הוביל בסיוק את הלחימה בלבנון והלחימה מול איראן, ובימים אלו אחראי על תחקור מבצע עם כלביא. על פי גורמים במערכת הביטחון, בתקופה האחרונה השר והאלוף נמצאים ביחסים קרובים מאד. בכירים במערכת הביטחון הביעו ביקורת חריפה על מדיניות המינויים של השר כ"ץ.

עודד בסיוק למי שלא מבין - הוא אחד מאבי אבות הכישלון

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר על הכוונה של השר כ"ץ למנות את בסיוק לתפקיד במשרד הביטחון: "אני אעשה הכל, כולל פנייה לבית המשפט, כדי לעתור על הניסיון והכוונה למנות אותו. לא זו הדרך לשקם את הצבא. צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. עודד בסיוק למי שלא מבין - הוא אחד מאבי אבות הכישלון".

"אין לי מושג למה הוא החליט למנות אותו. מדובר באדם שאסור לו לשמור על שקית קרח", אמר אשל, "יש קצינים בצבא שהרימו גבה והשערות סומרות מההחלטה הזאת. הוא אחראי בקשר ישיר ל-7 באוקטובר ונותנים לו להמשיך להתקדם במערכת".
"צה"ל מתנהל, לא מנוהל. הוא מתנהל מכוח האינרציה ומהחיילים המעולים שלנו", אמר אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה ב-7 באוקטובר, "הדרג הבכיר והקצונה שאחראי ל-7 באוקטובר חייב להיכנס לכלא. עודד בסיוק צריך להיכנס לכלא להמון שנים, יחד עם דרג קצינים בכיר".

