רה"מ על הדוח שהכריז על רעב בעזה: "עלילת דם מודרנית"

הדוח של מדד IPC למאבק ברעב מצא כי יותר מחצי מיליון מתושבי הרצועה נתונים במצב אסון - הדרגה החמורה מבין החמש הנהוגות במדד • מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "הדוח כולל פערים עובדתיים חמורים ומעלה חשד למניעים פוליטיים"

משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום צילום: עלי חסן, פלאש 90

מדד הביטחון התזונתי של האו"ם, ה-IPC, פרסם היום (שישי) דוח חמור בו הכריז על מצב של רעב בעיר עזה, עם תחזית להתרחבות לדיר אל־בלח ולחאן יונס עד סוף ספטמבר. מדובר בדרגה החמורה ביותר במצבי חוסר הביטחון התזונתי במדד. ישראל פרסמה דוח נגד חריף, בו טענה כי מדובר בדוח לא אמין, המתעלם מנתונים על סיוע הומניטרי ומשתמש במקורות מידע מוטים.

ערב כניסת השבת התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לדוח. בהודעה שפרסם באנגלית בעמוד ה-X הרשמי של משרד ראש הממשלה, כתב ראש הממשלה נתניהו כי מדובר ב"עלילת דם מודרנית". "הדוח של ה-IPC הוא שקר גמור", כתב ראש הממשלה. "לישראל אין מדיניות של רעב. לישראל יש מדיניות של מניעת רעב. מאז תחילת המלחמה, ישראל איפשרה הכנסת שני מיליון טונות של סיוע לרצועת עזה – יותר מטון סיוע לכל אדם".

דו"ח ה-IPC החמור, שעלול להוביל להחרפת הלחץ נגד ישראל

על פי ה-IPC, יותר מחצי מיליון בני אדם מתמודדים כבר עתה עם רעב קיצוני, המתאפיין ברעב המוני ותמותה שניתן היה למנוע. עוד 1.07 מיליון תושבים – יותר ממחצית האוכלוסייה – מוגדרים במצב חירום חמור, ו־396 אלף נוספים במשבר תזונתי.

בדו"ח מוצגים נתונים המצביעים קריסה מוחלטת של מערכות מזון, בריאות ותשתיות בסיסיות. 98% מהשטחים החקלאיים נהרסו או אינם נגישים, בעלי החיים נהרגו, הדיג נאסר והתשתיות לאחסון מזון נהרסו. עוד על פי הדוח, מערכות הבריאות והמים אינן מתפקדות, מה שמוביל להתפשטות מחלות בקרב ילדים: כמעט מחציתם סובלים מזיהומי עור, 43% משלשולים ו־58% מחום.

הדוח מעריך כי עד יוני 2026 לפחות 132 אלף ילדים מתחת לגיל חמש יהיו בסכנת מוות מתת־תזונה חריפה, לצד כ־55 אלף נשים הרות ומניקות שיזדקקו למענה מידי.

מומחי ה־IPC הזהירו כי בלימת הרעב היא מרוץ נגד הזמן. לדבריהם, הפסקת אש מידית ללא תנאים היא הכרחית לפתיחת מסדרונות סיוע ולמתן מענה הומניטרי רחב היקף. לדבריהם, בלי צעדים דרמטיים לשיקום אספקת המזון, הבריאות, המים והתשתיות, הרעב צפוי להתרחב ולהעמיק, ולגרור עמו עוד אלפי מקרי מוות שניתן היה למנוע.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש הגיב על ההכרזה על רעב המוני בעזה לפי מדד ה-IPC: "אין מסתורין. זה אסון מעשי ידי אדם. כתב אישום מוסרי וכישלון האנושיות עצמה. אין עוד תירוצים - הזמן לפעול אינו היום - אלא עכשיו".

"מסתמך על חמאס": דוח התגובה שפורסם מטעם ישראל

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, פרסם היום דוח נגד חריף בתגובה על פרסום דו"ח מדד הביטחון התזונתי מטעם ה-IPC של הא"ם, שטען שיש רעב בעזה. פרסום הדו"ח הישראלי הגיע כ"תגובה על האשמות המגמתיות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה", לדבריו.

על פי הודעת המתפ"ש דו"ח התגובה, שנכתב לאחר בדיקה מקיפה של טענות ה-IPC בשיתוף גורמי מקצוע, מצביע על פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס שמקורם בחמאס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים הפוגעים באמינות הדו"ח.

עיקרי דו"ח התגובה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים:

במתפ"ש דוחים בתוקף את הקביעה כי קיים רעב ברצועת עזה ובעיר עזה בפרט. לדבריהם, דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC הוכחו שוב ושוב כבלתי מדויקים והם אינם משקפים את המציאות בשטח. "דו"ח ה-IPC מתעלם במכוון מהנתונים שהועברו לכותביו בפגישה שהתקיימה טרם פרסומו, תוך התעלמות מוחלטת מהמאמצים שקודמו בשבועות האחרונים לייצוב המצב ההומניטרי ברצועת עזה", נכתב.

(דוברות מתפ"ש)

עוד נכתב כי "כמו דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC ביחס למצב ההומניטרי בעזה, הדו"ח מתעלם מנתוני הכנסת הסיוע שמפורסמים על ידי מתפ"ש ומהניצול המכוון והציני של הסיוע על ידי חמאס. סיווג הגדרת הרעב נשען על סקרים טלפונים שאינם פורסמו, הערכות מפוקפקות של אונר"א שחלק מעובדיה פעילי טרור של חמאס ועל ארגונים לא ממשלתיים מקומיים".

במתפ"ש המשיכו והאשימו: "כל זאת, תוך יצירת ספקולציות פרועות ועיוות עובדות שלא רק פוגעות באמינות ה-IPC אלא אף משקפות את אותה תבנית שראינו מאז 7 באוקטובר, כאשר מוסדות וכלי תקשורת מכובדים מיהרו להדהד שקרים ונרטיביים כוזבים נגד ישראל".

"בשבועות האחרונים נעשו צעדים משמעותיים להרחבת כמות הסיוע הנכנס לרצועת עזה", נמסר, "כמו גם להקלת תהליך האיסוף מהמעברים על ידי סוכנויות האו"ם והארגונים הבינלאומיים. מאז חודש מאי נכנסו לרצועת עזה על ידי האו"ם, הארגונים הבינלאומיים והסקטור הפרטי יותר מ-10,000 משאיות סיוע ש-80% מתוכן הכילו מזון. הפעולות שננקטו הובילו לעלייה משמעותית בזמינות ונגישות למזון ברחבי רצועת עזה, וגרמו לירידה חדה במחירי המזון בשווקים ולשיפור ניכר בזמינותו לאוכלוסייה".

(דוברות מתפ"ש)

במתפ"ש תקפו: "ההתעלמות הבוטה של דו"ח ה-IPC מהעלייה המתמשכת באספקת המזון, המים והסיוע הרפואי בחודשים אליהם הוא מתייחס, ובשבועות האחרונים בפרט, אינה מקצועית, מערערת את אמינות המסקנות ומעלה חשד למניעים פוליטיים. לצד זאת, בדו"ח התגובה של מתפ"ש מזהירים כי ההתעלמות המכוונת והסתמכות על נתונים חלקיים יוצרת מצג שווא בפני הקהילה הבינלאומית. בכך, הדו”ח אינו רק מוטה אלא גם משרת את קמפיין התעמולה של חמאס ופוגע ביכולת של מקבלי החלטות בקהילה הבינלאומית להבין את תמונת המצב ברצועת עזה באופן מלא.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, מסר: "דו"ח ה-IPC מבוסס על מקורות חלקיים ולא אמינים, רבים מהם מזוהים עם חמאס, ומתעלם באופן בוטה מהעובדות ומהמאמצים ההומניטריים הנרחבים שמובילים מדינת ישראל ושותפיה בקהילה הבין-לאומית".

הוא הוסיף: "במקום לספק הערכה מקצועית, ניטרלית ואחראית, הדו"ח נוקט גישה מגמתית ורצופת פגמים מתודולוגיים חמורים, הפוגעים באמינותו ובאמון שהקהילה הבינלאומית אמורה לתת בו. אנו מצפים מהקהילה הבינלאומית להיות אחראיים ולא להיסחף אחר נרטיבים כוזבים ותעמולה לא מבוססת, אלא לבחון את הנתונים המלאים והעובדות בשטח".