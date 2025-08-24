המורדים בתימן לא ציינו שום דבר חריג בהודעתם על השיגור לעבר נתב"ג - אך התיעודים של מערכות ההגנה הישראליות הראו שמדובר באירוע אחר

בהודעה של הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, ביום שיש צוין באופן לקוני כי שוגר לעבר נתב"ג טיל בליסטי מסוג "פלסטין 2", אך התיעודים של הטיל מתפזר ומאתגר את מערכות ההגנה ישראליות הראו שמדובר באירוע אחר.

לפי בלוג המודיעין אינטלי טיימס, ראש הנפץ ששימש את החות'ים בתימן באותו שיגור בנוי באופן ורסטילי המאפשר לעצב בו את החימוש על פי הישענות על ייצור מקומי בתימן. לפי הבלוג, את מארז ראש הטיל ניתן להבריח כשהוא ללא החימוש ולטעון אותו בחימושים שנמצאים זמינים לתעשיות בתימן, כמו פצצות 40 מילימטר ועד מספר רקטות מדגם גראד 107 מילימטר, בהתאם לייעוד.

בסרטון שפורסם בתימן רואים בשלב ראשון היפרדות של רקטה, הנמצאת בתא נפרד. בשלב השני בהיפרדות ניתן לראות שלוש רקטות נוספות. מרגע זה, ממשיך הטיל עם ראש הנפץ כשהוא נושא עליו עשרות פצצות מצרר בקוטר 40 מילימטר. במקרה זה, הפלת הטיל דורשת מאמץ גדול יותר לצורך יירוט חמישה גופי נפץ, וזה מה שנראה בשיגור האחרון מתימן.

תיעוד הטיל והפיזור לארבע רקטות. צילום: אינטלי טיימס

כזכור, בזמן מבצע "עם כלביא" איראן עשתה שימוש בטילים דומים, מעין טילי "מצרר" שמתפזרים ומאתגרים את מערך ההגנה האווירי הישראלי. האיום ביחס לטיל בליסטי איראני הוא בעיקר בפיזור ובפגיעת ראש נפץ, בדומה לפגיעה של רקטת גראד ולכן חשיבות המיגון קריטית - אך הסיכון נמוך מפגיעת ראש נפץ במשקל מאות קילוגרם, כפי שראינו מאיראן.

איראן עשתה שימוש בטילים המתפזרים. צילום: אינטלי טיימס

בתימן חגגו את שיגור הטיל המתפזר. הכותרת בעיתון התימני "לא" מבית היוצר של החות'ים בצנעא הייתה: "היישות מתפוררת. תקיפה תימנית מרובת ראשי נפץ חדרה את עומק ההגנות של האויב".

תחקיר: האם החות'ים שיגרו טיל בעל ראש חימוש מתפזר לישראל?

לא מן הנמנע כי החות'ים בתימן, שאמנם פועלים באופן עצמאי אך מקבלים סיוע מאיראן, ניסו לאתגר את מערך ההגנה האווירי של ישראל גם בעבור חבריהם מטהרן.