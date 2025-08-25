הסנגוריה לבג"ץ: "מבקר המדינה מאיץ את חקירתו על 7 באוקטובר בנושאים ששמורים לוועדת חקירה"

הסנגוריה הצבאית טוענת כי חרף עתירתה והבקשה לצו ביניים לצורך השהיית הליכי הביקורת של מבקר המדינה, המבקר האיץ את פעילותו בחקירת טבח 7 באוקטובר: "מנסה לקבוע עובדות בשטח"

הסנגוריה הצבאית הגישה היום (שני) עדכון לבג"ץ, במסגרת עתירתה כנגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שעוסק בפעילותו המואצת של מבקר המדינה בנוגע לטבח 7 באוקטובר.

הסנגוריה טוענת כי חרף עתירתה והבקשה לצו ביניים לצורך השהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבעלי התפקידים בכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות של דוחות.

בנוסף, מבקר המדינה פרסם בשבוע שעבר הודעה בנוגע לקידום הביקורות בנושאי הליבה של אירועי 7 באוקטובר שבהם נכלל עבודת הקבינט המדיני־ביטחוני, תפקוד המודיעין, הגנת הגבול ברצועת עזה, הלוחמה הכלכלית בטרור ומהלך האירועים ב-7 באוקטובר ובלילה שקדם לו. מדובר בנושאים שעומדים בלב העתירה שהגישה הסנגוריה הצבאית ושלטענתה שמורים לוועדת חקירה בלבד.

בכירים בצה"ל: המבקר סימן מראש אשמים בטבח 7 באוקטובר

החודש פורסם בכאן חדשות כי בכירים בצה"ל טענו כי מבקר המדינה סימן מראש אשמים בטבח 7 באוקטובר, כדי לפטור את ראש הממשלה בנימין נתניהו והדרג המדיני מאחריות ולייתר הקמה של ועדת חקירה ממלכתית.

לדברי הגורמים, אנגלמן העביר אזהרות לקצינים בכירים, ביצע ביקורת מעבר לסמכותו ותיחקר קצינים על החלטות שקיבל הדרג המדיני, כמו ההסדרה עם עזה, מזוודות הכסף מקטר ותפיסת ההגנה מול הרצועה.

כמו כן, מבקר המדינה גיבש מסקנות אישיות נגד לפחות 9 קצינים בדרגת תת-אלוף ומעלה, שנשאו בתפקידי מפתח ב-7 באוקטובר, כמו רישוי מסיבת הנובה וההיערכות לאבטחתה, הגנה על הערים בעוטף, פינוי חללים ופצועים ועוד.

בחודש מאי האחרון החליטה הממשלה לדחות את הקמתה של ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר, למרות דרישת היועצת המשפטית לממשלה לקבל החלטה בנושא בהקדם. אולם הקבינט החליט ללכת בזמנו על הרחבת התמרון ברצועת עזה, על בסיס הטענה כי כעת "זה לא הזמן לחקור".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה בחודש אוגוסט לשרי הממשלה והבהירה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי שבו צריך לחקור את אירועי 7 באוקטובר: "הימנעות מקבלת החלטה פוגעת בחקירה עתידית ובאפשרות להגיע לחקר האמת" אמרה.