בעולם מזועזעים מהתקיפה בחאן יונס: "פשע מלחמה"

בעולם מגיבים לתקיפת בית החולים "נאצר" בחאן יונס הבוקר (שני) על ידי טנק צה"ל, באירוע בו על פי הדיווחים נהרגו כ-20 בני אדם בהם חמישה עיתונאים.

משרד החוץ הגרמני גינה את התקיפה ומסר: "אנו מזועזעים מהריגתם של עיתונאים, עובדי חילוץ ואזרחים אחרים בתקיפה ישראלית על בית החולים. יש לחקור את התקיפה. עבודתם של העיתונאים חיונית להצגת המציאות ההרסנית של המלחמה בעזה. קראנו שוב ושוב לממשלת ישראל לאפשר גישה לעובדי תקשורת ולהציע הגנה לעיתונאים העובדים בעזה".

ראש ארגון הבריאות העולמי, ד"ר טדרוס גברייסוס, כתב בחשבונו ברשת X: "ארגון הבריאות העולמי קיבל דיווחים על שתי תקיפות במתחם בית החולים 'נאצר' הבוקר, שהסתיימו בלפחות 20 הרוגים, כולל ארבעה עובדי רפואה וחמישה עיתונאים. 50 נפצעו, ביניהם גם מטופלים במצב אנוש שמקבלים טיפול". הוא הוסיף כי "הבניין המרכזי של בית החולים, בו מחלקת חירום, מחלקת אשפוז ויחידה כירורגית נפגע. בעוד האנשים בעזה מורעבים, הגישה שלהם לטיפול רפואי שגם ככה הייתה מוגבלת נפגעה מההתקפות החוזרות".

שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, גינה את התקיפה הישראלית, וכינה אותה כ"הפרה חמורה ביותר של החוק הבינלאומי". הוא הוסיף כי "המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו" וציין כי מדינתו פועלת לשם כך. גם שר החוץ הבריטי, דייוויד לאמי, גינה את התקיפה בחשבונו וכתב כי הוא "מזועזע מהמתקפה הישראלית על בית החולים 'נאצר'. יש להגן על אזרחים, עובדי בריאות ועיתונאים". וקרא ל"הפסקת אש מיידית". שר החוץ האיטלקי, אנטוניו טיאני, אמר בתגובה להרג העיתונאים כי באיטליה "מאמינים שלעיתונאים בעזה יש זכות לביטחון".

בלשכת נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, גינו את התקרית אותה כינו כ"התקפה על חופש העיתונות ופשע מלחמה".

תא הכתבים הזרים בישראל הוציא הודעת גינוי בה נכתב כי הכתבים "זועמים והמומים מהרג העיתונאים בעזה". הם הוסיפו כי האירוע "חייב להיות נקודת מפנה" ופנו למנהיגים בינלאומיים בבקשה לעשות "כל שביכולתם כדי להגן על עמיתינו".