מנכ"ל מבקר המדינה: "הסנגוריה הצבאית מנסה לעצור את ביקורת המדינה"

תא"ל במיל' ישי וקנין הגיב בכאן רשת ב לעתירה של הסנגוריה הצבאית על ביקורת המדינה על אירועי 7 באוקטובר: "הם מנסים לעצור את הביקורת כאשר רואים שיש אמירות מבוססות בטיוטות הדוחות"

תא"ל במיל' ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, האשים הבוקר (שלישי) בכאן רשת ב את הסנגוריה הצבאית בניסיון "לעצור את ביקורת המדינה", זאת לאחר שהגישה עתירה נוספת לבג"ץ נגד הביקורת על אירועי 7 באוקטובר. "זה ניסיון לעלות את הדבר הזה על סדר היום", אמר וקנין בריאיון לקלמן-ליברמן.

וקנין טען כי הסנגוריה "ממחזרת את אותם דברים, את אותם טענות, צובעת את זה כל פעם בצבע אחר ומוסיפה למכתב עוד מילה של בהול", וציין כי בג"ץ לא נתן צו ביניים בשלב זה וקבע שעד 7 בספטמבר הצדדים יגישו את התייחסותם.

לדברי וקנין, לאחר 15 חודשים של דחיות, כאשר החלה הביקורת באפריל במתווה שסוכם עם הרמטכ"ל, החל הליך בדיקה: "בודקים גם ביקורות שנוגעים במעטפת וגם ביקורות בליבת הכשל. כאשר הונחו הטיוטות של דוחות לא פשוטים כמו מסיבת הנובה ופינוי חללים בפני צה"ל, רואים הקצינים שיש שם אמירות מבוססות ועשינו עבודת שטח מאוד עמוקה, אז עכשיו מנסים לעצור את הביקורת".

בתגובה לטענות כי המבקר חורג מסמכותו בבדיקת נושאים כמו התנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני ומדיניות הממשלה, שאל וקנין: "מה רציתם שבעקבות 7 באוקטובר נבדוק את הסדר ואת המשמעת בצה"ל, את חזות המחנות?"

בנוגע לטענות הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, שמבקר המדינה פרסם טיוטות דוחות ומייחס אחריות אישית בלי לפנות אליו, אמר וקנין: "יש לנו פגישה ממש בזמן הקרוב ואני אשמור חלק מהדברים לפגישה כדי להגיע לאיזשהו מתווה של המשך עבודה".

וקנין דחה את הטענות נגד מקצועיות המבקר: "יש פה ארגון מאוד רציני עם 350 אנשי ביקורת, כל אחד בא ממעמד מאוד מקצועי. כל מי שמטיל דופי במבקר המדינה, שיעמוד מול המראה ויסתכל על עצמו". הוא הדגיש כי "כל מילה שתונח בדוח הסופי נעמוד מאחוריה, ממוסמכת, עם הרבה ראיונות".

מנכ”ל מבקר המדינה סיכם:"עינינו נשואות ל-400 משפחות של נרצחים בנובה, ל-1,200 אנשים שנרצחו ביום 7 באוקטובר, ולהביא את האמת ולשים את הדברים על השולחן". הוא הבטיח שביום שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, "אנחנו רק נשרת את המהלך הזה ולא נסכל אותו".

נזכיר כי הסנגוריה הצבאית הגישה אתמול עדכון לבג"ץ, במסגרת עתירתה כנגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שעוסק בפעילותו המואצת של מבקר המדינה בנוגע לטבח 7 באוקטובר. הסנגוריה טענה כי חרף עתירתה והבקשה לצו ביניים לצורך השהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבעלי התפקידים בכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות של דוחות.