התקרית בח'אן יונס: ממצאים ראשוניים מהתחקיר הוצגו לרמטכ"ל

ממצאים ראשוניים מתחקיר התקרית בח'אן יונס הוצגו לרמטכ"ל
בצה"ל בדקו מה הוביל לירי פגזי טנק לעבר מבנה בית החולים "נאצר", ממנו נהרגו - על פי דיווחים - 20 בני אדם
מחבר איתי בלומנטל
טנקים בעזה
צילום: דובר צה"ל

ממצאים ראשוניים מתחקיר צה"ל בנוגע לתקרית בח'אן יונס הוצגו היום (שלישי) לרמטכ"ל אייל זמיר. ממה שידוע עד כה, טנק צה"ל ירה פגזים לעבר מבנה בית החולים "נאצר" בעיר, לאחר שכוחות במקום חשו איום וזיהו על גג המבנה "התקהלות חשודה". לפי דיווחים, התקיפה הובילה למותם של כ-20 בני אדם, בהם חמישה עיתונאים. 

בעקבות האירוע, הוחלט בצה"ל על הקמת ועדה שתחקור מדוע ירו הטנקים לעבר בית החולים ומי אישר את הירי. ועדת התחקור המטכ"לית, שבודקת אירועים חריכים בזמן לחימה, החלה ביוזמתה בחקירת האירוע. לפי גורמים המעורים בתחקיר, הלוחמים הבחינו במצלמת אבטחה שמוצבת בבית החולים שלדברי הגורמים סיכנה את שלום הלוחמים.

לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה הודעה באנגלית בה נמסר: "ישראל מצרה עמוקות על התקרית. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, אנשי צוות רפואי ואת כל האזרחים. הרשויות הצבאיות מבצעות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא עם מחבלי חמאס ומטרותינו הצודקות הם הבסת חמאס והשבת חטופינו הביתה".

