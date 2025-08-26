אחרי העימות הפומבי: כ"ץ וזמיר נפגשו לדון בנוהל המינויים בצה"ל

אחרי העימות הפומבי: כ"ץ וזמיר נפגשו לדון בנהלי המינויים
לשכותיהם של שר הביטחון והרמטכ"ל הודיעו כי השניים סיכמו בפגישה שהמינויים יכללו "היוועצות מוקדמות מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא"
מחבר איתי בלומנטל
ישראל כ"ץ, אייל זמיר
ישראל כ"ץ, אייל זמיר צילום: חיים גולדברג ויונתן זינדל, פלאש 90

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים - כך הודיעו לשכותיהם של השניים. לפי ההודעה, כ"ץ וזמיר סיכמו בפגישה את נוהל המינויים בצה"ל, "אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד וחיזוק יכולות צה"ל".

עוד נמסר מטעמם של השניים כי "תהליך המינויים בצה"ל הוא אבן יסוד בטיפול באנשים ונמשיך לעשות הכול כדי לקדמו בצורה חלקה ומקצועית". 

בלשכת שר הביטחון זעמו לפני כשבועיים על כך שמינויי בכירים בצה"ל שפרסם הצבא לא אושרו מראש על ידי השר, בהתאם להנחייה שהעביר. כתגובה, לאחר מכן הודיע בתגובה רשמית כי לא ידון בנושא בשבועיים הקרובים.

שר הביטחון כתב אז כי "הניסיון לשנות כעת נהלים בהם עבדנו, אולי בעצת חבר יועצים אנטי-ממשלתיים הבוחשים בקלחת, ולהחליפם בניסיון לקבוע עובדות בשטח ובפגישות מאולתרות - לא יצלח". 

"אחרי אירועי 7 באוקטובר אין יותר צבא שלא נמצא תחת פיקוח", כתב כ"ץ. "כשר הביטחון שממונה על צה"ל ומחויב בדין וחשבון לאזרחי מדינת ישראל, ולהם בלבד", אמר, והמשיך: "אמשיך ללוות ולהנחות מקרוב את צה"ל ואת מערכת הביטחון, הן בתחום הפעלת הכוח בזירות השונות, עם מדיניות התקפית ברורה אותה אני מוביל, והן בתחום בניית הכוח, כולל בפיקוח הדוק על תחום המינויים". 

