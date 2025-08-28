דיווח סעודי: "ישראל פירקה מכשירי ריגול טורקיים בסוריה"

דיווח סעודי: "ישראל פירקה מכשירי ריגול טורקיים בסוריה"
ערוץ אל-חדת' פרסם כי בכיר ביטחוני ישראלי מסר שבירושלים הזהירו את ממשל א-שרע מלהישמע להוראות של אנקרה: "זה משחק באש"
מחבר גיא מעין
  • גיא מעין
Getting your Trinity Audio player ready...
פעילות צה"ל בסוריה, יוני 2025
פעילות צה"ל בסוריה, יוני 2025 צילום: דובר צה"ל

ערוץ אל-חדת' הסעודי פרסם היום (חמישי) כי ישראל איתרה והחרימה "ציוד סודי ורגיש" סמוך לדמשק שבסוריה. הדברים מיוחסים לבכיר ביטחוני ישראלי ומגיעים לאחר הדיווחים על הצנחת כוחות ליד הבירה הסורית אמש. 

המקור אמר לערוץ שצה"ל הצליח לפרק מכשירי ריגול טורקיים שהוטמנו באזור דמשק, ומטרתם לעקוב אחרי ישראל. על פי המקור, בישראל הזהירו את הממשל החדש בסוריה מפני הישמעות להוראותיה של אנקרה, והגדיר זאת כ"משחק באש".

המקור הוסיף כי מתקני הריגול שנלקחו בידי כוחות צה"ל מצויים בבסיסים צבאיים בסוריה יותר מעשור: "אמרנו לממשל א-שאר שלא יבחן את סבלנותנו ואת גבולות פעולותינו הצבאיות".

אמש, מסר גורם סורי לאל-ג'זירה כי ארבעה מסוקים ושני מטוסי קרב של חיל האוויר הגיעו לבסיס צבאי באזור אל-כיסווה שבפאתי דמשק. המסוקים הנחיתו עשרות חיילים, ככל הנראה כוחות מיוחדים, והם הביאו איתם מספר כלים כבדים ועשו חיפוש בבסיס.

הכוחות שהו במקום במשך שעתיים ולאחר מכן עזבו באותה הדרך. מטוסי הקרב "הכינו את הדרך" למסוקים ומנעו מכוחות סוריים להגיע למקום לפי הדיווח. עוד נמסר כי לא הייתה לחימה בין כוחות סוריים לצה"ל.

עוד בנושא

נשיא סוריה אחמד א-שרע, ראש הממשלה בנימין נתניהו

התקדמות במגעים להסכם ביטחוני בין דמשק וירושלים

טורקיה

לקראת השיחות עם ישראל: טורקיה רוצה להקים בסיסים בסוריה

תגיות |
בחירת העורכת
  • תרבות הביטול
    אלירן ועדן דנים בסוגיה לא מדוברת: כסף, ואיך להתנהל איתו
  • הבנקים שנלחמים עלינו הלקוחות
    אחרי שנים של ביקורת: הבנקים מתחילים להתחרות על לקוחות
  • פטריוטים או גזענים? הקרב על הנפת הדגל בבריטניה
    פטריוטים או גזענים כלפי מהגרים? קרב על הנפת הדגל הבריטי
  • מודל נפרד מאדם
    ChatGPT-4 התחלף במודל חדש, ורבים הרגישו שהם איבדו חבר
  • עלמה איגרא
    ארזתם לבד? שיר ראובן לומדת מה גורם לאדם לעזוב את הארץ

אולי יעניין אותך