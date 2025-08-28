דיווח סעודי: "ישראל פירקה מכשירי ריגול טורקיים בסוריה"

ערוץ אל-חדת' פרסם כי בכיר ביטחוני ישראלי מסר שבירושלים הזהירו את ממשל א-שרע מלהישמע להוראות של אנקרה: "זה משחק באש"

ערוץ אל-חדת' הסעודי פרסם היום (חמישי) כי ישראל איתרה והחרימה "ציוד סודי ורגיש" סמוך לדמשק שבסוריה. הדברים מיוחסים לבכיר ביטחוני ישראלי ומגיעים לאחר הדיווחים על הצנחת כוחות ליד הבירה הסורית אמש.

המקור אמר לערוץ שצה"ל הצליח לפרק מכשירי ריגול טורקיים שהוטמנו באזור דמשק, ומטרתם לעקוב אחרי ישראל. על פי המקור, בישראל הזהירו את הממשל החדש בסוריה מפני הישמעות להוראותיה של אנקרה, והגדיר זאת כ"משחק באש".

המקור הוסיף כי מתקני הריגול שנלקחו בידי כוחות צה"ל מצויים בבסיסים צבאיים בסוריה יותר מעשור: "אמרנו לממשל א-שאר שלא יבחן את סבלנותנו ואת גבולות פעולותינו הצבאיות".