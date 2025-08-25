דגל לבן

המגעים המתקדמים להסכם ביטחוני בין דמשק וירושלים

התקדמות במגעים להסכם ביטחוני בין דמשק וירושלים
בכירים ישראלים מאשרים כי יש היתכנות להסכם בין ישראל וסוריה, שיהווה הסכם אי-לוחמה בין הצדדים • הסיבות שדוחפות את א-שרע לחתום על הסכם ביטחוני עם ישראל
מחבר סולימאן מסוודה
נשיא סוריה אחמד א-שרע, ראש הממשלה בנימין נתניהו
נשיא סוריה אחמד א-שרע, ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: Mosa'ab Elshamy, AP; יונתן זינדל, פלאש 90

בכירים ישראלים מאשרים את דברי נשיא סוריה אחמד א-שרע, ומציבים את סוף ספטמבר כיעד להגעה להסכם ביטחוני בין דמשק וירושלים - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

 

לפי מקורות ישראלים, מדובר בהסכם אי-לוחמה בין הצדדים, שיבטיח לסורים שישראל לא תתקוף בסוריה, ואילו לישראל יובטח שמירה על המיעוט הדרוזי במדינה.

הבכירים הישראלים ציינו כי ארצות הברית דוחקת בישראל להאיץ את המגעים עם סוריה, כדי להגיע להסכם כמה שיותר מהר. "לטראמפ חשוב להכריז על ההסכם הזה כמה שיותר מהר, וזאת הסיבה שהמגעים מתקדמים", אמרו.

הסורים הביעו בפני האמריקנים חשש מכך שהמיעוט הדרוזי יקים בסוריה מעין אוטונומיה בחסות ישראל, ואילו הנציגים האמריקנים אמרו לסורים שזו לא הכוונה של ישראל.

הסיבות שדוחפות את א-שרע לחתום על הסכם ביטחוני עם ישראל

המשטר בדמשק מאותת גם הוא שההסכם הביטחוני בין ישראל לבין סוריה מתקרב. במהדורת כאן חדשות פורסמו הסיבות שדוחפות את נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לחתום על אחד כזה.

 

נשיא סוריה נפגש אתמול עם עיתונאים בכירים בעולם הערבי ואמר להם שיש שיחות מתקדמות לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה המבוסס על הסכם הפרדת הכוחות מ-1974.

בחודש הבא א-שרע צפוי להשתתף לראשונה בעצרת האו"ם בניו יורק ולשאת נאום בשם ארצו. זה אירוע היסטורי שאמור לתת אשרור סופי למעמדו בזירה הבינלאומית. הסכם ביטחוני עם ישראל שיתלווה לזה, יחזק עוד יותר את מעמדו מחוצה לסוריה וייתן תחושה שהוא שולט בעניינים.

העניין השני הוא פנים סורי - הפלונטר בהר הדרוזים בדרום סוריה אחרי מעשי הטבח. א-שרע מבין שהאירוע הזה מסכן אותו ורואה בישראל כמי ששולטת בנעשה שם, ולכן חשוב לו להגיע לסיכום עם ישראל כמה שיותר מהר.

גורם שמעורה במגעים אמר לכאן חדשות שההתרשמות היא שהסוגיה של הדרוזים יותר קשה מסוגיית הפירוז בדרום סוריה. אבל על פניו נראה שהכיוון הוא חיובי, גם אם הדבר מתקדם בצעדים קטנים.

