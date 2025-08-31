חייל שהפיץ תיעוד על תנאי היגיינה קשים בבסיס – נשלח ל-13 יום בכלא צבאי

בתיעוד שהפיץ החייל נראים בין היתר התנאים הירודים בחדר האוכל בבסיס סיירים. צה"ל: "החייל נשפט בגין אי קיום הוראות בנוגע לביטחון מידע". במהלך חודש אוגוסט הוחלט לפנות את הבסיס ולשחרר חיילים הביתה, זאת בשל הפסקות חשמל והחום הכבד במקום

חייל מבסיס סיירים הסמוך לאילת נשלח ל-13 ימי מחבוש בכלא צבאי לאחר שצילם והפיץ תמונות מהבסיס. כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות.

בתיעוד שהפיץ החייל, שפורסם לראשונה ב"מתחת לרדאר", הוצגו תנאים ירודים בחדר האוכל ותנאי הגיינה קשים בחלקים נוספים של הבסיס.

בצה"ל אישרו כי החייל נשפט בשבוע שעבר בגין "אי קיום הוראות בנוגע לביטחון מידע". החייל הודה בכך במהלך משפטו ונשלח למחבוש בכלא צבאי.

מדובר צה"ל נמסר עוד: "במחנה יש הוראות כתובות לפיהן אין לצלם בתוך שטח המחנה, קיימות הנחיות דומות בנושא בכלל צה"ל".

בסיס סיירים ליד אילת עלה לכותרות לפני כשבועיים, אז צה"ל החליט לפנות אותו ולשחרר את החיילים הביתה. זאת לאחר שכמה תצפיתניות התעלפו כתוצאה מהתנאים הקשים עקב גל החום הכבד ובמקביל התרחשו הפסקות חשמל ממושכות בבסיס.

יעלי מורצייב, אימה של אחת מהחיילות בבסיס, סיפרה אז לכאן חדשות: "החשמל הפסיק לעבוד, הן לא קיבלו אוכל כי המקררים התקלקלו ורק היום קיבלו חמגשיות עם אוכל מקולקל. בנות שהוציאו שימורים מהבית קיבלו שעות ביציאה".

מורצייב הוסיפה: "המזגנים לא עובדים בחדרים, לא בכיתות ובכל האזור של הפלוגה שלהן. הבת שלי יושבת בחוץ עם מניפה. המים חמים, בגלל שהמקררים התקלקלו ואין קרח. כל חיילת שעולה לשמירה ומקיאה או מתעלפת, פשוט מעלים את הבאה בתור אחרי".