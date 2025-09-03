הלוויין "אופק 19" נכנס למסלולו: "החל לשדר נתונים"

לוויין התצפית הישראלי ששוגר אמש לחלל בהצלחה צפוי לספק תמונות ראשונות בעוד כשלושה שבועות. במערכת הביטחון ימשיכו לבחון את פעילותו - ומסמנים את השאיפות: "בעשור הקרוב נשקיע מיליארדי שקלים בבניית קונסטלציית לוויינים בחלל, שתאפשר לנו לעקוב בכל רגע נתון אחרי כל נקודה במזרח התיכון"

אחרי השיגור המוצלח של הלוויין "אופק 19", במשרד הביטחון דיווחו הבוקר (רביעי) כי הוא נכנס למסלולו סביב כדור הארץ והחל לשדר נתונים. "הלוויין עבר סדרת בדיקות ראשוניות מוצלחות. הבדיקות ימשיכו עד לכניסת הלוויין לפעילות מלאה בתקופה הקרובה", נמסר בהודעה מטעם המשרד.

שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ הבוקר ברשת X: "שיגור הלוויין 'אופק 19' אתמול הוא הישג ברמה העולמית הגבוהה ביותר וגם מסר אזהרה לכל אויבינו באשר הם: אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב".

לוויין התצפית המכ"מי אופק 19, מתוצרת ישראלית, שוגר אמש בשעה 22:30 מבסיס צה"ל במרכז הארץ - וצפוי לשדר תמונות ראשונות בעוד כשלושה שבועות. מדובר בלוויין ריגול שתכליתו צילום ואיסוף מודיעין צבאי רב-לווייני, אשר מסוגל לשדר בכל תנאי מזג אוויר ובכל שעה ביממה.

אופק 19 אמור לפעול לצד לוויינים נוספים מסדרת "אופק", שהראשון בהם שוגר לראשונה בשנת 1988, ועדיין פועלים בחלל. השיגור האחרון של לוויין התרחש לפני כשנתיים וחצי. עם כניסתו של הלוויין לפעילות מלאה, יעביר משרד הביטחון את הפעלתו לאחריות יחידת 9900 - יחידת המודיעין הגיאוגרפי-חזותי של אגף המודיעין בצה"ל.

תיעוד משיגור הלוויין אמש

משרד הביטחון הודיע: שיגרנו לפני זמן קצר את הלווין "אופק 19" לחלל | תיעוד @ItayBlumental pic.twitter.com/ykovoFgFgv — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

"אם לא יתגלו תקלות זהו הישג אדיר שמלמד על העליונות הטכנולוגית והמודיעינית של ישראל, אבן יסוד בביטחוננו", מסר גורם ביטחוני לכאן חדשות בשעות שלאחר השיגור. "כל ההישגים שלנו במבצע עם כלביא באיראן לא היו מצטיירים ללא היכולת הלוויינית לצלם בכל רגע נתון מהחלל".

במעמד השיגור נכחו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ ובכירים במערכת הביטחון. "אופק 19 מהווה מכפיל כוח משמעותי ביכולות המבצעיות של מערכת הביטחון. מלחמת 'חרבות ברזל' ובמיוחד מבצע 'עם כלביא' המחישו לכולנו שהמלחמה המודרנית מתרחשת גם בחלל. הצורך להתרחב ולחזק את אחיזתנו בחלל הוא יעד מרכזי באסטרטגיית משרד הביטחון. בעשור הקרוב נשקיע מיליארדי שקלים בבניית קונסטלציית לוויינים בחלל, שתאפשר לנו לעקוב בכל רגע נתון ובמקביל אחרי כל נקודה במזרח התיכון", אמר מנכ"לן משרד הביטחון, אלוף אמיר ברעם.