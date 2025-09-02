ישראל שיגרה לחלל את הלוויין "אופק 19": "בעל יכולות מתקדמות"

השיגור התבצע מבסיס פלמחים והוגדר כמוצלח. רגעי השיגור נראו היטב בשמי הארץ וגם בשמי המדינות השכנות. משרד הביטחון: "מדובר בלוויין תצפית בעל יכולות מתקדמות"

ישראל שיגרה את הלוויין "אופק 19": "בעל יכולות מתקדמות"

ישראל שיגרה הערב (שלישי) בהצלחה לחלל את הלווין "אופק 19". מדובר במיזם של משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית. השיגור התבצע מבסיס פלמחים.

משרד הביטחון הודיע: שיגרנו לפני זמן קצר את הלווין "אופק 19" לחלל | תיעוד @ItayBlumental pic.twitter.com/ykovoFgFgv — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

השיגור נראה היטב ממוקדים שונים ברחבי הארץ וגם ממדינות שכנות.

בהודעה מטעם משרד הביטחון נכתב: "מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) שבמשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה הלילה בשעה 22:30 את הלוויין ׳אופק 19׳ לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג 'שביט', משדה ניסויים במרכז הארץ".

בנוגע ליכולות של הלוויין נמסר ממשרד הביטחון: "הלוויין 'אופק 19' הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו".