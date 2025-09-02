ישראל שיגרה לחלל את הלוויין "אופק 19": "בעל יכולות מתקדמות"

ישראל שיגרה את הלוויין "אופק 19": "בעל יכולות מתקדמות"
השיגור התבצע מבסיס פלמחים והוגדר כמוצלח. רגעי השיגור נראו היטב בשמי הארץ וגם בשמי המדינות השכנות. משרד הביטחון: "מדובר בלוויין תצפית בעל יכולות מתקדמות"
מחבר איתי בלומנטל
שיגור לווין אופק 19
שיגור לווין אופק 19 צילום: מסך

ישראל שיגרה הערב (שלישי) בהצלחה לחלל את הלווין "אופק 19". מדובר במיזם של משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית. השיגור התבצע מבסיס פלמחים.  

השיגור נראה היטב ממוקדים שונים ברחבי הארץ וגם ממדינות שכנות.

בהודעה מטעם משרד הביטחון נכתב: "מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) שבמשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה הלילה בשעה 22:30 את הלוויין ׳אופק 19׳ לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים מסוג 'שביט', משדה ניסויים במרכז הארץ".

בנוגע ליכולות של הלוויין נמסר ממשרד הביטחון: "הלוויין 'אופק 19' הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו".

