ילד שנטען שנורה למוות על ידי צה"ל ברצועה - נמצא בחיים

בסוף חודש מאי, טען עובד לשעבר בקרן האמריקנית GHF שפגש בילד שכינה "עמיר" במתחם החלוקה, ושאותו הילד נורה למוות בידי כוחות צה"ל. היום התברר כי הוא הסתתר כל התקופה הזאת עם אימו, ושהשניים יצאו מעזה לאחרונה

שלושה חודשים לאחר שדיווחו בעזה על מותו של הילד "עמיר" בידי כוחות צה"ל, הוא אותר בחיים. בריאיון שפורסם היום (חמישי) ברשת FOX News, התברר שבן ה-8 - ששמו האמיתי עבדול רחים מוחמד חמדנה - הסתתר עם אימו לאורך כל התקופה מאז הדיווח, לפני שהשניים עזבו את הרצועה כדי להתחיל מחדש את חייהם במקום אחר.

בעדות ששיתף טוני אגילר, עובד לשעבר בקרן הסיוע, דיבר אגילר על הילד וטען שפגש בו במתחם החלוקה, הביא לו אוכל ואף צירף תיעוד ממצלמת גופו בו נראה הילד מנשק את ידו. לאחר מכן, לפי עדותו, בעת פיזור התקהלות במתחם החלוקה, נשמעו יריות. הוא טען שכשהגיע למקום האירוע, הוא ראה את עבדול שרוי על הקרקע לאחר שנורה ברגלו ובחזה למותו על ידי כוחות צה"ל.

אגילאר, שפוטר מקרן הסיוע עקב התנהלות בלתי הולמת, בדה סיפור שלפיו ילד בשם ״עמיר״ נורה ונהרג כביכול על ידי צה״ל ב־28 במאי לאחר שביקש סיוע באתר של GHF. אגילאר חזר על הטענות הללו במספר הופעות בתקשורת, ותיאר בפרטי פרטים כוזבים את ״רגעיו האחרונים״ של הילד. הוא הפיץ תמונות של הילד בתקשורת העולמית, תוך הצגה שקרית של הקשר ביניהם ושינוי גרסאותיו בכל פעם.

עם זאת, תיעוד וידאו חשף כי האינטראקציה היחידה של אגילאר עם הילד הייתה קצרה ומזלזלת – הוא אמר לו ״לך הביתה״. עבוד חזר לביתו ללא פגע אבל השקר של אגילאר התפשט במהירות – שותף על ידי עיתונאים, משפיענים ואף נבחרי ציבור – ובכך חשף את הילד ומשפחתו לאיום אפשרי מצד חמאס.

עבדול בתיעוד ממצלמת הגוף של אגילר צילום: GHF

בעקבות עדותו של אגילר, קרן הסיוע האמריקנית פתחה באופן מיידי בחיפוש דיסקרטי אחר הילד. באמצעות קשרים קהילתיים, הארגון איתר אותו אצל משפחתו המורחבת ולבסוף אצל אימו הביולוגית. זהותו אומתה באמצעות מספר שיטות, כולל נתונים ביומטריים והבגדים שלבש ביום שבו אגילאר טען בשקר כי היה עד למותו.

"בזכות מערכת היחסים יוצאת הדופן שלנו עם תושבי עזה; בזכות צוות הסיוע שלנו, וותיקי הצבא האמריקאים והאמון העמוק שנבנה דרך חלוקת הסיוע היומית של GHF – הצלחנו לאתר את עבוד והוא כעת בטוח",אמר מנכ״ל GHF, ג׳ון אקרי.

"אנחנו אסירי תודה לכל האנשים שעבדו לילות כימים ולקחו חלק במשימה המדהימה הזו, כולל שגרירות ארה״ב בישראל וממשלות אזוריות, שכולן פעלו בתיאום צמוד עם GHF כדי להבטיח את בטחונו של ילד אחד. מצער שיש מי שמנצלים את טרגדיית עזה לרווח אישי או פוליטי. התנהלות כזו מסכנת חיים ויוצרת נרטיבים כוזבים שפוגעים בפלסטינים שאותם אנו מנסים להאכיל".

יו״ר הדירקטוריון, הכומר ד״ר ג׳וני מור אמר כי ״למרות שהסיפור הזה מסתיים באושר, הוא בקלות היה יכול להסתיים בטרגדיה. יותר מדי אנשים – כולל בתקשורת ובחברה האזרחית – מיהרו להפיץ טענות לא מאומתות מבלי לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר. הציבור ומקבלי ההחלטות צריכים לשאול את עצמם אילו עוד סיפורים ששמעו על GHF הם שקריים. כשחיי ילד מונחים על הכף, העובדות חייבות להיות חשובות יותר מכותרות. תודה לאל שיכולנו להציל אותו.״