חמאס פרסם סרטון של גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף

בזמן שבישראל מציינים 700 ימים למלחמה, ארגון הטרור פרסם סרטון של גיא גלבוע דלאל שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ושל חטוף נוסף. בסרטון חושף גלבוע דלאל כי יחד איתו ישנם עוד שמונה חטופים נוספים שמוחזקים בעיר עזה

חמאס פרסם היום (שישי) סרטון של החטוף גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף. זאת בזמן שבישראל מציינים 700 ימים מ-7 באוקטובר.

הסרטון, לפי הנטען, צולם ביום חמישי 28 באוגוסט, בתוך העיר עזה. גיא מספר בו על החשש שלו מהכניסה של צה"ל לעיר במסגרת התוכנית מרכבות גדעון ב' ואומר שהמחבלים אמרו להם שהם לא יתפנו מהעיר בכל מקרה. עוד מגלה שיחד איתו מוחזקים בעיר עזה שמונה חטופים נוספים.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס: "אות החיים שפורסם הבוקר הוא עוד תזכורת כואבת לכך שישראל חייבת לחזור למו"מ להשבת החטופים ולנסות לסגור עסקה. חייבים לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. שולח חיזוק למשפחות, אתם לא לבד, אנחנו איתכם".

גיא גלבוע דלאל, בן 22 מאלפי מנשה, נחטף ב-7 באוקטובר מפסטיבל הנובה. בחודש פברואר חמאס פרסום סרטון שלו ושל החטוף אביתר דוד הו השניים נראים כשהם צופים בטקס שחרור חטופים מתוך רכב שניצב בסמוך לאירוע שאורגן על ידי ארגון הטרור. לאחר סיום הטקס הם נלקחו מהמקום על ידי מחבלי חמאס.