אות חיים ביום ה-700

חמאס פרסם סרטון של גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף

חמאס פרסם סרטון של גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף
בזמן שבישראל מציינים 700 ימים למלחמה, ארגון הטרור פרסם סרטון של גיא גלבוע דלאל שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ושל חטוף נוסף. בסרטון חושף גלבוע דלאל כי יחד איתו ישנם עוד שמונה חטופים נוספים שמוחזקים בעיר עזה
מחבר עומר שחר
Getting your Trinity Audio player ready...
גיא גלבוע דלאל
גיא גלבוע דלאל צילום: .

חמאס פרסם היום (שישי) סרטון של החטוף גיא גלבוע דלאל ושל חטוף נוסף. זאת בזמן שבישראל מציינים 700 ימים מ-7 באוקטובר. 

הסרטון, לפי הנטען, צולם ביום חמישי 28 באוגוסט, בתוך העיר עזה. גיא מספר בו על החשש שלו מהכניסה של צה"ל לעיר במסגרת התוכנית מרכבות גדעון ב' ואומר שהמחבלים אמרו להם שהם לא יתפנו מהעיר בכל מקרה. עוד מגלה שיחד איתו מוחזקים בעיר עזה שמונה חטופים נוספים. 

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס: "אות החיים שפורסם הבוקר הוא עוד תזכורת כואבת לכך שישראל חייבת לחזור למו"מ להשבת החטופים ולנסות לסגור עסקה. חייבים לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. שולח חיזוק למשפחות, אתם לא לבד, אנחנו איתכם".

גיא גלבוע דלאל, בן 22 מאלפי מנשה, נחטף ב-7 באוקטובר מפסטיבל הנובה. בחודש פברואר חמאס פרסום סרטון שלו ושל החטוף אביתר דוד הו השניים נראים כשהם צופים בטקס שחרור חטופים מתוך רכב שניצב בסמוך לאירוע שאורגן על ידי ארגון הטרור. לאחר סיום הטקס הם נלקחו מהמקום על ידי מחבלי חמאס. 

עוד בנושא

היום ה-700 למלחמה

היום ה-700 למלחמה: הפגנות למען השבת החטופים ברחבי הארץ

700 ימים בשבי: המשפחות לא מוותרות - 48 חטופים עדיין בגיהנום

"הבן שלי לא יחזור בשקית": זעקת משפחות החטופים אחרי 700 ימים בשבי חמאס

תגיות |
בחירת העורכת
  • עוגה במחלוקת
    קניתם? דניאל עמית השיקה עוגה ב139 ש"ח - והרשת סוערת
  • פרדי מרקורי
    יחי המלכה: איך הפך פרדי מרקורי לאייקון קווירי?
  • הציור האבוד
    80 שנה אחרי: ציור שנגנב על ידי הנאצים נמצא במודעת נדל"ן
  • שנה לנסראללה
    שנה לחיסול נסראללה: איך השתנה מאז המזרח התיכון?
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'

אולי יעניין אותך