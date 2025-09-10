הבכירים הוזהרו? הסיבות האפשריות לכישלון התקיפה בקטר

במערכת הביטחון עדיין אוספים נתונים על ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחה, אך כבר כעת ניתן לחשוב על סיבות לכישלון האפשרי של המבצע: פצצות במשקל בינוני, הימנעות מחדירה לשטח האווירי הקטרי והעדכון של האמריקנים, שהעבירו הלאה את המסר

במערכת הביטחון ממשיכים לאסוף נתונים על ניסיון חיסול בכירי חמאס אתמול בקטר. בעוד אתמול הורגשה אופטימיות רבה, ביממה האחרונה זו התחלפה בתחושת פסימיות ובאמירה די נחרצת, שלפיה "התקיפה לא הביאה להישג הנדרש, לא הבאנו הצלחה מסחררת".

יחד עם זאת, גורמי המודיעין בישראל מציינים כי ישנה עמימות גבוהה סביב תוצאות המתקפה, כי בכירי חמאס אכן שהו במבנה לפי הממצאים המודיעיניים וכי ישראל צריכה עוד זמן כדי לקבוע באופן סופי את תוצאות מבצע "פסגת האש" ואם מדובר בהישג או בכישלון מהדהד.

מאופטימיות לפסימיות: @ItayBlumental עם הסיבות האפשרויות לכך שהמבצע לחיסול בכירי חמאס בקטר לא צלח#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/BfTtNXTPLR — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

המבנה שבו שהו בכירי חמאס, בלב הבירה דוחה, הוא מבנה גדול בן שש קומות. אחד החללים בבניין נקבע כיעד התקיפה, כיוון שבו, על סמך מידע מודיעיני, נפגשו הבכירים כדי לדון במתווה האמריקני החדש לעסקה לשחרור חטופים.

ישנן כמה סיבות אפשריות לכישלון המבצע. ראשית, ייתכן שהעובדה שישראל בקטר - מדינה שאינה מוגדרת מדינת אויב ומנהלת יחסים קרובים עם ארצות הברית - הובלה להחלטה בחיל האוויר לעשות שימוש בעשר פצצות במשקל בינוני. העובדה שלא נעשה שימוש בפצצות כבדות משקל, כמו למשל בחיסול ממשלת החות'ים בתימן, הובילה לתוצאה מוגבלת.

לפי אחד מהתרחישים, בכירי חמאס שהו במבנה, אבל בחדר אחר. מכאן שייתכן שהשימוש בפצצות בינוניות גרם לכך שלא יושמד הבניין כולו.

בנוסף, גם למרחק התקיפה יש משמעות. מטוסי הקרב הישראליים עשו את הדרך אל האמירות, במרחק של 1,800 קילומטרים מישראל, בטיסה שעברה בשמי סוריה ועיראק, אך על פי פרסומים זרים לא חדרו לשטחה האווירי של קטר.

מכאן שייתכן כי בזמן שחרור הפצצות במרחק רב מהיעד הספיקו בכירי חמאס לעזוב את המבנה, כך שהפצצות פגעו רק בפמליה לאחר עזיבתם.

גם עדכונם של האמריקנים יכול היה לגרום לכישלון. ישראל עדכנה את ארצות הברית זמן קצר לפני המתקפה, ולאחר התערבותו של הנשיא דונלד טראמפ עודכנו הקטרים ישירות על ידי השליח סטיב וויטקוף.

בישראל אומרים שלא נראה כי הקטרים הספיקו להזהיר את בכירי חמאס לפני המתקפה, אולם צריך להביא גם את האפשרות הזו בחשבון.

כך או כך, בשירות הביטחון הכללי ובאגף המודיעין מתעקשים שבכירי חמאס אכן שהו במבנה. אולם, בתקיפה אווירית רחוקה כל כך משטח ישראל יש להביא בחשבון שדברים עלולים להשתנות תוך כדי הביצוע - מתכנון המתקפה ועד פגיעת הפצצות ביעד.