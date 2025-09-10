הקלטות הרצי הלוי על ליל 7 באוקטובר: "אף אחד לא התריע על מלחמה"

בשיחה עם תושבי עין הבשור שבעוטף גולל הרמטכ"ל לשעבר את גרסתו לכשלים שהובילו לטבח: "הם נערכו לזה כמה פעמים לפני וזה לא קרה בסוף - גם את ההיערכויות לא זיהינו" | האזינו להקלטה
הרמטכ"ל הרצי הלוי בביקור בפיקוד הצפון, נובמבר 2023
הרמטכ"ל הרצי הלוי בביקור בפיקוד הצפון, נובמבר 2023 צילום: דוד כהן, פלאש 90

בהקלטות שפורסמו הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות נשמע הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי כשהוא משוחח עם אנשי מושב עין הבשור שבעוטף עזה, ומוסר את גרסתו לגבי הלילה שקדם לטבח 7 באוקטובר. 

 

"אנחנו יודעים בדיעבד שהם נערכים לזה פעמים לפני 7 באוקטובר ומגיעים קרוב מאוד לביצוע. יש מחלוקת פנימית, וזה לא קורה בסוף. גם בפעמים שלפני, גם בדיעבד, אנחנו לא רואים את הסימנים לכך", אמר הלוי בשיחה. "אלה דברים שאנחנו לומדים רק אחרי שמתחילה המלחמה ואנחנו מוציאים מודיעין מתוך רצועת עזה".

במשך חמש או שש שעות, אוגדת עזה שעשתה המון כדי להגן על המקום הזה, קורסת", הוסיף. "קשה לי מאוד להגיד את זה, אבל ההגנה קורסת בשעות הראשונות. אנחנו נערכים לשישה עד שמונה מוקדי חדירה ומקבלים 40, סביב ששת אלפים מחבלים. ידענו, אבל כמות כלי הרכב שנכנסת פנימה ונלחמת בתגבורת עושה את הדברים קשים". 

"גם בלילה הזה, לצערנו, אין לנו אפילו מישהו שאומר בדיון שהולכת לפרוץ מלחמה. יותר מזה - אין מישהו שמעלה התרעה", הסביר. "יש סימנים, ובדיעבד היה אפשרות לעשות יותר טוב ויותר נכון. אבל לא הייתה לנו את הזכות לנהל דיון אם זה מלחמה או תרגיל, כפי שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים". 

