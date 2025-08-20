נתניהו: "ועדה אובייקטיבית צריכה לחקור את כולם - מרה"מ ועד אחרון אנשי הצבא"

בריאיון לפודקאסט "טריגרנומטרי" אמר רה"מ כי טרם הטבח העריך המודיעין הצבאי שחמאס מורתע ושלא יפתח במתקפה. על קריאות שרים להתיישבות בעזה: "רעש שלא מייצג את המדיניות שלי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לפודקאסט הבריטי "טריגרנומטרי" שפורסם הערב (רביעי), שם אמר כי המודיעין בישראל טרם 7 באוקטובר "העריך שחמאס מורתע ושלא יפתח במתקפה". לדבריו, יש לחקור את המחדלים שהובילו לטבח ב"ועדה אובייקטיבית" שתחקור את כולם - "מראש הממשלה ועד הפקיד או איש הצבא האחרון".

"בשעה 06:29 בבוקר קיבלתי שיחה מהמזכיר הצבאי שלי, שהודיע לי כי חמאס פלש לישראל. הדבר הראשון ששאלתי הוא אם מדובר בפלישה רחבת היקף, והוא השיב: 'נראה שכן'", סיפר נתניהו בריאיון. "אחר כך שאלתי אם אנחנו מסוגלים לחסל את מנהיגי חמאס. בסוף הגעתי למטה צה"ל בתל אביב, קראתי לגיוס מילואים והכרזתי על מלחמה".

על הזוועות שחולל חמאס בדרום הארץ אמר נתניהו: "מדובר במראות שבהם העם היהודי לא חזה מאז השואה". לדבריו, המלחמה בעזה לימדה אותה כי ישראל "נלחמת לא רק עבור הישרדותה, אלא גם עבור הישרדות החברה המערבית, שמאוימת על ידי ברברים".

"עזה היא חלק מציר הטרור של איראן, שעומדת מאחורי מתקפות חמאס מדרום ומתקפות חיזבאללה מצפון", הוסיף נתניהו. "זו הייתה תוכנית של מתקפת פתע מתואמת של הארגונים האלה, שמטרתה הייתה להשמיד את ישראל". ראש הממשלה הוסיף כי חמאס פתחו במתקפה מוקדם מהמצופה וכי שלוחותיה של איראן הבינו שהן אינן מתואמות.

מראיינו של ראש הממשלה עימת אותו עם התבטאויותיהם של שרים בממשלה, כמו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הקוראים ליישוב מחדש של עזה. נתניהו דחה את הדברים וכינה אותם "רעש" שאינו מייצג את מדיניותו. "אני לא מתכוון לבנות יישובים ישראליים בעזה", הבהיר. "אני רוצה שלטון אזרחי לא-ישראלי שיהיה מחויב לחיות איתנו בשלום ולא יתמוך בטרור".

הוא הוסיף כי העתיד בעזה חייב לכלול תהליך עמוק של "דה-רדיקליזציה", בדומה למה שנעשה בגרמניה וביפן. "זו תהיה משימה כבדה, אבל היא הכרחית וניתנת לביצוע", סיכם.