שישה לוחמי גבעתי סירבו להיכנס לסבב נוסף בעזה ונידונו לעונשי מאסר

הלוחמים, שנכנסו לעזה פעמים רבות מתחילת המלחמה, התריעו על שחיקה ועל מצוקה נפשית בפני מפקדיהם - ונשפטו למרות זאת. שלושה מהלוחמים קיבלו 10 ימים בכלא על סירוב פקודה, שניים קיבלו מאסר על תנאי ואחד ממתין למשפט חוזר

שישה לוחמים בצוות של גבעתי סירבו להיכנס לסיבוב לחימה נוסף בעזה ונידונו בשל כך לעונשי מאסר, כך פורסם היום (חמישי) לראשונה בכאן רשת ב'.

הלוחמים היו אמורים להיכנס ללחימה בג'באלייה לפני כחודש, והתריעו כי הם חשים שחוקים אחרי שנתיים של פעילות ברצועה וחשיפה ממושכת למראות קשים במהלך הלחימה. הלוחמים הועברה למפקדה בשדה תימן והועסקו בעבודות רס"ר. כשהגדוד יצא מעזה בימים האחרונים - העמיד אותם המג"ד לדין.

שלושה מהלוחמים נשלחו לכלא על סירוב פקודה לאחר שנשפטו לעשרה ימי מחבוש. שניים קיבלו מאסר על תנאי, ולחייל נוסף שהועמד לדין יערך משפט חוזר.

בעקבות פניית כאן חדשות, מח"ט גבעתי הודיע שיבחן מחדש את חומרת העונש.

לכאן חדשות נודע כי מדובר בלוחמים שניכנסו לעזה עשרות פעמים מתחילת המלחמה. אחד מחבריהם למחלקה נהרג בלחימה ברצועה בח'אן יונס במהלך פשיטה על בית. באירוע אחר נהרג חבר נוסף מהפלוגה בנמר בג'באלייה מפליטת כדור מהמקלע של חייל אחר.

באירוע קשה נוסף, שאירע במהלך במהלך טיהור של בניין בן שלוש קומות באזור סג׳עייה, נהרג ילד פלסטיני מאש הכוח. הלוחמים שמעו צעקות מהבניין וחשבו כי מדובר במחבלים. אחד החיילים השליך פנימה רימון, אך בסריקה התברר שהייתה במקום משפחה עם ילד שנפצע. החיילים ניסו לטפל בילד, אך לא הצליחו. אחרי בדיקה התברר לחיילים שאביו של הילד, שהיה גם הוא במקום, הוא מחבל שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר. האב נעצר.